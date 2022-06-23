Российский боксёр так избил Усика, что судья остановил бой. На реванш украинец не явился

Но впоследствии Матвей Коробов и близко не добился тех результатов, что есть у Александра.

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. В профессиональной карьере Усик дважды встречался с боксёрами из России и оба раза одерживал победу, но в любителях у Александра были проблемы.

В июле 2006-го в полуфинале чемпионата Европы в болгарском Пловдиве Усик встретился с россиянином Матвеем Коробовым. 23-летний Коробов на тот момент уже стал чемпионом мира, а единственное поражение в любителях потерпел от Геннадия Головкина. Усик был на четыре года младше, бой с Коробовым стал для него лишь седьмым на взрослом уровне.

Матвей Коробов Фото: РИА Новости

Российский боксёр закончил поединок досрочно – для этого ему не понадобилось нокаутировать соперника или трижды за раунд отправлять в нокдаун, а угол украинца не выбрасывал полотенце. По правилам любительских поединков, судья может остановить схватку, если до четвёртого раунда у одного из участников явное преимущество по очкам. Так случилось во встреча Усика и Коробова, которая завершилась в третьем раунде.

«По-моему, было два нокдауна. Один – точно, по-моему, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал нужное количество очков. Он опять же был высокий… Я хорошо помню его тренера. Он очень тепло ко мне относился, всегда здоровался, желал удачи. Чувствовалось по энергетике. Пользуясь случаем, хочу передать привет, если он тренирует ещё. Саню помню, конечно, прекрасно. После этого чемпионата он, как говорится, пошёл по нарастающей вверх. Он набирался опыта, и, соответственно, это принесло результат», – вспоминал Коробов в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова».

Матвей признавался, что Усик уже тогда был сильным соперником, а в поединке с ним бился не в своей весовой категории. Тогда мужчины соревновались в 75 кг, а позже Александр только поднимался в весе. «Сложный, да. Не скажу, чтобы было легко. Потому что парень был рослый. И видно было физически, что он, наверное, даже не для этой категории. Мы боксировали в 75 кг. Он уже тогда мог в 81 кг боксировать. И, возможно, результаты были бы лучше ещё на тот момент. Он был тогда молодой, все через это проходят», – полагает Матвей.

Александр Усик Фото: Scott Heavey/Getty Images

В конце второго раунда судья засчитал Усику нокдаун – россиянин сбил соперника с ног. А уже в третьем преимущество стало таким очевидным, что рефери счёл продолжение боя бессмысленным. Реванш Александра и Матвея мог состояться уже через три месяца на командном Кубке мира в Баку, но там Коробов выиграл без боя из-за неявки Усика, а команда России победила Украину со счётом 10:1.

Если 16 лет назад на бой Усика и Коробова обратил внимание узкий круг фанатов, то сегодня такая схватка стала бы громким событием. Правда, в профессионалах у Матвея вышло не так круто, как у украинского соперника. Все ключевые поединки россиянин проиграл, а лучшее его достижение – титул WBO Inter-Continental в среднем весе, который Коробов отобрал у Хосе Ускатеги.