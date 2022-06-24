Вот почему Тайсона все боялись. Вырубил соперника за 38 секунд и дал судье в глаз!

Ровно 22 года назад легендарный Майк Тайсон провёл 52-й бой в своей профессиональной карьере. Железный Майк ещё не приближался к уходу из спорта, но его «золотые» времена были позади: длительное тюремное заключение и разгульный образ жизни сказались даже на таком одарённом богатыре. Однако Тайсон точно не хотел вешать перчатки на гвоздь – его финансовое положение было весьма плачевным, кредиторы уже стучались в дверь.

Впрочем, устрашающая мощь оставалась при Майке. Её вполне хватило для успешного возвращения после дисквалификации, полученной за знаменитый укус Эвандера Холифилда. В качестве очередной «жертвы» был выбран Лу Саварезе – крепкий боксёр, недавно добывший чемпионский пояс IBA. Впрочем, особых иллюзий никто не строил: было понятно, что Саварезе не сможет сдержать напора Тайсона. Тем не менее зрительский интерес к бою был огромным.

Годы шли, а Железный Майк всё так же полагался на агрессивный штурм в первом раунде. Схватка с Саварезе не стала исключением: Тайсон бросился на своего соперника с размашистыми ударами. Уже на десятой секунде Лу пропустил мощное попадание и оказался в нокдауне. Поднявшись, Саварезе оказался зажатым у канатов, где откровенно «выживал». Судья всё понял и попытался остановить бой, но ярость затмила Тайсону глаза. Он продолжал молотить со всей силы!

Рефери настойчиво пытался оттолкнуть Майка, что вышло ему боком: один из ударов по касательной прилетел судье в область глаза. Впрочем, даже вскользь удары Тайсона обладают разрушительной силой – и рефери тоже упал. Но быстро поднялся и при помощи выскочивших секундантов всё-таки остановил избиение Саварезе. Поединок закончился на 38-й секунде! Хотя Лу выражал несогласие и огорчённо махал руками, надеясь на отмену боя. Однако Майка не дисквалифицировали.

Некоторая неадекватность тогдашнего Тайсона выражалась не только в желании избивать соперника, несмотря на требования рефери. Сразу после схватки Майк, чьей главной целью был бой с Ленноксом Льюисом, произнёс самую странную речь в карьере.



«Я лучший в истории. Я жёстче всех, самый безжалостный чемпион из тех, кто когда-либо выступал. Нет никого, кто способен меня остановить. Леннокс — завоеватель? Я лучше всех. Нет никого более безжалостного. Я Сонни Листон, я Джек Демпси. Никто со мной не справится. Моя защита неприступна, я по-настоящему свирепый. Я съём ваше сердце, хочу съесть детей Льюиса», — прокричал Тайсон.

Проведя ещё два боя, где тоже нашлось место громким скандалам, Железный Майк всё-таки встретился с Льюисом. И тот без шансов разбил Тайсона, победив техническим нокаутом в восьмом раунде. Разгромное поражение окончательно подкосило Майка. Он провёл ещё три поединка, из которых проиграл два. 11 июня 2005 года Тайсон уступил Кевину Макбрайду, после чего завершил великую карьеру.