Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Майк Тайсон быстрый нокаут, Тайсон ударил судью, победы Железного Майка

Вот почему Тайсона все боялись. Вырубил соперника за 38 секунд и дал судье в глаз!
Александр Фролов
Как Тайсон вырубил соперника за 38 секунд!
Комментарии
Железный Майк себя вообще не контролировал. Неадекватной была даже его речь.

Ровно 22 года назад легендарный Майк Тайсон провёл 52-й бой в своей профессиональной карьере. Железный Майк ещё не приближался к уходу из спорта, но его «золотые» времена были позади: длительное тюремное заключение и разгульный образ жизни сказались даже на таком одарённом богатыре. Однако Тайсон точно не хотел вешать перчатки на гвоздь – его финансовое положение было весьма плачевным, кредиторы уже стучались в дверь.

Впрочем, устрашающая мощь оставалась при Майке. Её вполне хватило для успешного возвращения после дисквалификации, полученной за знаменитый укус Эвандера Холифилда. В качестве очередной «жертвы» был выбран Лу Саварезе – крепкий боксёр, недавно добывший чемпионский пояс IBA. Впрочем, особых иллюзий никто не строил: было понятно, что Саварезе не сможет сдержать напора Тайсона. Тем не менее зрительский интерес к бою был огромным.

Годы шли, а Железный Майк всё так же полагался на агрессивный штурм в первом раунде. Схватка с Саварезе не стала исключением: Тайсон бросился на своего соперника с размашистыми ударами. Уже на десятой секунде Лу пропустил мощное попадание и оказался в нокдауне. Поднявшись, Саварезе оказался зажатым у канатов, где откровенно «выживал». Судья всё понял и попытался остановить бой, но ярость затмила Тайсону глаза. Он продолжал молотить со всей силы!

Нашёл на кого бычить! Тайсон кулаками усмирил самолётного дебошира Нашёл на кого бычить! Тайсон кулаками усмирил самолётного дебошира
Охранник ресторана вырубил посетителя и вызвал на бой Тайсона. Майку нужно соглашаться Охранник ресторана вырубил посетителя и вызвал на бой Тайсона. Майку нужно соглашаться
Тайсон в опасности! Наглый блогер будет драться всерьёз и покалечит Железного Майка Тайсон в опасности! Наглый блогер будет драться всерьёз и покалечит Железного Майка

Рефери настойчиво пытался оттолкнуть Майка, что вышло ему боком: один из ударов по касательной прилетел судье в область глаза. Впрочем, даже вскользь удары Тайсона обладают разрушительной силой – и рефери тоже упал. Но быстро поднялся и при помощи выскочивших секундантов всё-таки остановил избиение Саварезе. Поединок закончился на 38-й секунде! Хотя Лу выражал несогласие и огорчённо махал руками, надеясь на отмену боя. Однако Майка не дисквалифицировали.

Некоторая неадекватность тогдашнего Тайсона выражалась не только в желании избивать соперника, несмотря на требования рефери. Сразу после схватки Майк, чьей главной целью был бой с Ленноксом Льюисом, произнёс самую странную речь в карьере.

«Я лучший в истории. Я жёстче всех, самый безжалостный чемпион из тех, кто когда-либо выступал. Нет никого, кто способен меня остановить. Леннокс — завоеватель? Я лучше всех. Нет никого более безжалостного. Я Сонни Листон, я Джек Демпси. Никто со мной не справится. Моя защита неприступна, я по-настоящему свирепый. Я съём ваше сердце, хочу съесть детей Льюиса», — прокричал Тайсон.

Проведя ещё два боя, где тоже нашлось место громким скандалам, Железный Майк всё-таки встретился с Льюисом. И тот без шансов разбил Тайсона, победив техническим нокаутом в восьмом раунде. Разгромное поражение окончательно подкосило Майка. Он провёл ещё три поединка, из которых проиграл два. 11 июня 2005 года Тайсон уступил Кевину Макбрайду, после чего завершил великую карьеру.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022