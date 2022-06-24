UFC: Манесс — У. Нурмагомедов. Где смотреть бой непобеждённого брата Хабиба

Дата и время турнира
В ночь с 25 на 26 июня на арене APEX UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот. В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№ 12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№ 10 рейтинга). В основном карде проведёт третий поединок в UFC брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Его соперником станет американец Нэйтан Манесс. В предварительном карде выступит ещё один представитель Казахстана — Сергей Морозов.
Предварительный кард (прелимы) турнира UFC 275 стартуют в 2:00 по московскому времени, а основной — в 5:00 по Москве. Поединок Умара Нурмагомедова начнётся не ранее 5:30 по московскому времени, а поединок Армана Царукяна — не ранее 7:00.
Прямая трансляция
Посмотреть трансляцию турнира с боями Шавката Рахмонова и Нила Мэгни, Армана Царукяна и Матеуша Гамрота, а также Умара Нурмагомедова и Нэйта Манесса можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Полный кард турнира UFC Fight Night: Царукян — Гамрот
Основной кард
- Арман Царукян (№ 11) — Матеуш Гамрот (№ 12) — лёгкий вес;
- Нил Мэгни (№ 10) — Шавкат Рахмонов (№ 15) — полусредний вес;
- Джош Парисян — Алан Баду — тяжёлый вес;
- Тиаго Мойзес — Кристос Гиагос — лёгкий вес;
- Нэйт Манесс — Умар Нурмагомедов — легчайший вес;
- Крис Кёртис — Родолфо Виейра — средний вес.
Предварительный кард
- Карлос Олберг — Тафон Нчукви — полутяжёлый вес;
- Шайилан Нурданбек — Ти Джей Браун — полулёгкий вес;
- Раулиан Пэйва — Сергей Морозов — легчайший вес;
- Джей Пи Байс — Коди Дарден — науилегчайший вес;
- Брайан Келлехер — Марио Баутиста — легчайший вес;
- Ванесса Демопулос — Джин Ю Фрей — женский минимальный вес.
Материалы о бое
Мнения экспертов
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Шавката Рахмонова и Нила Магни.
«Способен ли Нил Магни остановить Шавката? Мне кажется, нет. Шавкат лучше, чем он. Он сильнее, лучше борется, лучше бьёт, более жёстко. Вижу чемпионский потенциал у Рахмонова. Он вообще очень хорошо дышит, хорошо выступает, прибавляет от боя к бою. Всё может быть, всё зависит от руководства UFC, какие у них планы на него. Я считаю, что он готов», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением об уровне Армана Царукяна.
«Царукян – сильный боец, но пока у него не чемпионский уровень на сегодняшний день. Чемпионский потенциал? Он есть, но это слишком глобально сказано. Всё-таки чемпионы меняются часто в разных организациях, даже в UFC. Сегодня один, завтра другой, поэтому потенциал – это слишком громко сказано. Любой боец, который входит в топ-15 и находится на пике кондиций, может выиграть у первого номера. Каждый, кто дерётся в топе, может быть чемпионом, у него уже есть потенциал», – сказал Василевский.
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