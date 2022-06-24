Лучший нокаутёр мира – и боится? Бетербиев не хочет драться с техничным Биволом

После блестящей победы Артура Бетербиева над Джо Смитом-младшим разговоры про объединительный бой Артура с Дмитрием Биволом начались с новой силой. Действительно, поединок двух россиян максимально логичен: Бетербиев и Бивол на пару владеют всеми ключевыми поясами в полутяжёлом весе. Схватку за звание абсолютного чемпиона дивизиона хотят увидеть как болельщики, так и зрители. Но есть сложности.

Оказалось, Бетербиеву сначала нужно провести обязательную защиту по линии WBO. На его титул претендует Энтони Ярд – крепкий боксёр, но не хватающий звёзд с неба. 30-летний британец проигрывал стареющему Сергею Ковалёву и только со второй попытки одолел Линдона Артура, благодаря чему и стал обязательным претендентом. Вряд ли Ярд сумеет создать хоть какие-то проблемы Бетербиеву – наверняка бой будет в одни ворота.

Бивол тоже не совсем свободен: он обещал провести реванш с Саулем Альваресом. Победа над легендарным мексиканцем сделала россиянина суперзвездой, а второй бой даст ему заработать огромные деньги. Тем не менее Дмитрий выражает всяческую готовность сначала подраться с Бетербиевым. В отличие от Артура, который твёрдо намерен встретиться с Ярдом. Что значительно отодвигает поединок с Биволом.

С этим не хочет мириться промоутер Дмитрия – Эдди Хирн. Влиятельный функционер выступил с жёстким заявлением, фактически обвинив сторону Бетербиева в «убегании» от своего клиента.

«Дмитрий готов драться с Бетербиевым за «абсолюта» уже и сейчас. Так чего же мы ждём? В боксе пускают много пыли в глаза. Да, у Бетербиева есть обязательный претендент. Но это не совсем обязательный претендент. Они просто выбрали для защиты Ярда. Я же предлагаю сделать бой за «абсолюта» следующим. Болельщики знают, насколько Бивол хорош. Именно он — лучший в этом весе», — заявил Хирн BoxingNews 24.

В словах Хирна определённо присутствует зерно истины. Есть ощущение, что прямо сейчас сторона Артура не хочет встречи с Биволом. Ведь даже если Бетербиев «связан» обязательным боем, этот вопрос всегда можно решить. Например, заплатить Ярду определённые отступные. Британец, не избалованный громадными гонорарами, вряд ли откажется от денег. Это не Диллиан Уайт, для которого бой с Тайсоном Фьюри был принципиальным.

Конечно, есть ещё и «стриминговый» вопрос. Бетербиев и Бивол связаны контрактами с ESPN и DAZN соответственно. Но вновь именно сторона Артура «ищет» сложности: Боб Арум уже заявил, что его клиент не будет выступать на DAZN. А вот его коллега Хирн, несмотря на куда меньший опыт в боксе, уверен, что сможет преодолеть и эту проблему. В конце концов, платформы могут вместе организовать трансляцию и поделить прибыль. Было бы желание.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать одно – Бивол точно хочет объединительного боя больше, чем Бетербиев. Вряд ли Артур боится: боксёр, нокаутировавший абсолютно всех соперников, вряд ли кого-то опасается. Скорее всего, Бетербиева направляют в противоположную от Бивола сторону его промоутеры. Видимо, прямо сейчас им невыгодно отправлять подопечного на самый сложный поединок в его карьере.