Ударом-молнией опрокинул американца и выпрыгнул за сетку. Россиянина ловила охрана. Видео

В ночь на 25 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялось редчайшее событие – турнир Bellator 282. Редчайшее, кстати, в прямом смысле этого слова. В отличие от UFC Даны Уайта, который проводит по четыре турнира в месяц, Скотт Кокер уверенно вышел на схему – один месяц, один турнир. И тем ценнее каждый бой российского бойца, которых на международной арене становится всё меньше и меньше. И очень хочется, чтобы каждый поединок становился триумфальным.

Александр Шаблий, хоть и не раскручен для широкой публики, но обладает не только огромным опытом, но и уважением среди бойцов ММА. 29-летний атлет в профессиональном спорте уже 12-й год. И застолбил за собой имидж обладателя сокрушительного удара. Пересвет 11 побед из 22 одержал нокаутами, а ещё семь – приёмами. А вот в Bellator всё складывалось не столь ярко. Две дебютные победы одержаны пусть и единогласным, но всё-таки решением судей.

Яркие победы донского казака Александра Пересвета Шаблия. Тут есть на что посмотреть…

И перед схваткой с Примусом Александр настраивался на досрочную победу. Российских бойцов в американских промоушенах в частности, и мировых – в целом становится всё меньше. И своё место под солнцем необходимо в буквальном смысле выбивать кулаками и ногами. Но Шаблий – калач тёртый, опыта ему не занимать (сам с кем угодно может поделиться), потому, поединок он начал весьма осмотрительно.

Россиянин отдал сопернику центр октагона, дав почувствовать себя хозяином положения. Но дистанцию Пересвет контролировал безупречно, временами осаживая пыл оппонента. За две минуты до конца стартового раунда россиянин в первый раз поймал соперника чётким и жёстким ударом. Кулак в голову – Примус валится на канвас. Александр, поймавший ритм и прочувствовавший дистанцию, предлагает американцу подняться.

Растерянному Примусу вновь отдан центр клетки, только он уже не до конца понимает, что с этим доминирующим положением делать. Первая же вразумительная атака напарывается на встречную комбинацию – левая, правая, хай-кик. И Брент оказывается на настиле. Первый раунд аккуратно отошёл к Александру. А во втором спокойствие Пересвета начало откровенно злить оппонента. Американец полетел в атаку, но нарвался на классическую подсечку – лоу-кик правой.

Дальнейшая сцена напоминала эпизод из мультфильма «Маугли», когда удав Каа дрессировал бандерлогов. Шаблий уверенными движениями поглощал пространство вокруг раскалённого от досады Примуса, тот всё больше теснился к сетке. На каждую попытку атаковать американец получал двоечку в ответ. В одном из эпизодов прилетело Бренту и ногой в голову, после чего его начало покачивать. Александр спокойно выцелил ещё одну атаку и коротким молниеносным апперкотом справа в очередной раз отправил бедолагу на канвас.

Судья Марк Годдард, несмотря на свой имидж любителя посмотреть, насколько крепкая голова у избиваемого бойца, бой остановил буквально сразу. Слишком очевидно было преимущество россиянина в классе.

Александр, невероятно грамотно и хладнокровно проведший бой, перестал сдерживать эмоции и буквально перелетел сетку октагона и бухнулся в объятия своему менеджеру Ризвану Мухамедову. После этого рванул вокруг клетки к своим угловым. Навстречу ему бросились сотрудники службы безопасности Bellator, но попробуйте остановить Пересвета, который празднует победу! Вырвавшись от охранника, Александр бросился обниматься с друзьями.

Ну а в концовке была казачья папаха (она же – кубанка) и поздравления с третьей победой в лиге. Великолепный перформанс от хорошего парня из Ростова-на-Дону. С победой, Пересвет!