Мусаси проигрывал и более позорно. Середняк UFC прибил голландского армянина с вертушки

В ночь с 24 на 25 июня в Анкасвилле, штат Коннектикут, США, состоялся турнир Bellator 282, в главном поединке которого Гегард Мусаси проводил пятую защиту пояса в среднем весе против Джонни Эблина. Голландец с армянскими корнями неожиданно проиграл единогласным решением судей и потерял титул.

Несмотря на рекорд без поражений, Эблин – совсем неизвестный персонаж для публики из России. Перед поединком с Мусаси американец провёл лишь 11 поединков. Карьера Джонни в профи началась в 2017 году в промоушене Кена Шемрока, а в Bellator он побил семь соперников, прежде чем получить бой за титул.

Мусаси проиграл все пять раундов, в первом Гегард даже упал в лёгкий нокдаун. В течение всего поединка чемпион пропускал много ударов и уступал претенденту в борьбе. В четвёртом и пятом отрезках Эблин не устал, а сохранил высокий темп и одержал увереннейшую победу – ни один из судей не усомнился, что он превосходил Мусаси хотя бы в одном раунде – 50:45, 50:45, 50:45. Многие уже назвали этот поединок худшим в карьере голландского армянина, но он выдавал и более жалкий перформанс.

Гегард Мусаси Фото: Brian Lawless/Getty Images

В сентябре 2015-го Гегард встретился с американцем Юрайей Холлом – тем самым, о голень которого сломал ногу Крис Вайдман. На момент поединка Мусаси шёл на шестой строчке в рейтинге средневесов UFC, Холл не входил в топ-15. Такие матч-апы – всегда большой риск для тех, кто стоит выше, и в этот раз он не оправдался.

Юрайя три минуты лежал на сопернике и бил его сверху, а затем бойцы поочередно пытались поймать друг друга на приём. Первый раунд закончился в пользу Мусаси, а вот второй отрезок продлился недолго. Спустя восемь секунд после сирены Холл проверил прочность головы Гегарда ударом ногой с разворота. Мусаси пошатнулся, но устоял – тогда соперник добил его летящим коленом, после чего нанёс много ударов в партере. Судья остановил поединок на 25-й секунде второго раунда – Мусаси в первый и до сих пор единственный раз проиграл нокаутом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Как это часто бывает, за провальными поражениями идут крутые винстрики. После нокаута Мусаси не проигрывал восемь поединков, а в победную серию вошёл реванш с Юрайей – Гегард забил американца в граунд-энд-паунде. Вполне вероятно, что Мусаси получит второй поединок и с Джонни Эблином – за предыдущие выступления он заслужил право на реабилитацию.

Но не меньше подраться с Эблином заслужил Токов, который долго ждал, когда на бой с ним созреет Мусаси. Теперь чемпион не Гегард, а Анатолий после седьмой победы в Bellator может требовать титульник с Джонни. Но если руководство промоушена всё же задумает реванш, чемпионские амбиции Токова снова придётся отложить.