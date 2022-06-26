Брат Хабиба деклассировал американского чемпиона. Непобеждённый Умар слишком хорош!

Семья Нурмагомедовых стала неотъемлемой частью смешанных единоборств. В 2021 году карьеру в UFC начал двоюродный брат Хабиба – Умар. 26-летний боец начал с двух красивых побед на глазах Даны Уайта, легко разобравшись с Сергеем Морозовым и Брайаном Келлехером. Умар показал себя всесторонне развитым и техничным бойцом – в легчайшем дивизионе появилась новая сила.

Сегодня Нурмагомедову противостоял Нэйтон Манесс. 30-летний американец, проигравший за карьеру лишь один раз, шёл на серии из трёх побед в главном промоушене мира. Главные козыри Манесса – отличный удар с обеих рук и выносливость, позволяющая легко проходить дистанцию из трёх раундов. К тому же, Нэйтон дважды становился чемпионом профессиональных американских лиг. Умара ожидало непростое испытание, но он всё равно считался фаворитом поединка. Тем более, что в его углу был сам Хабиб.

Непобеждённый россиянин начал схватку с уверенной работы в стойке. Манесс тоже не стеснялся, выкидывая быстрые комбинации. На середине второй минуты Нурмагомедов повалил оппонента ловким зацепом, после чего началась работа в партере. Нэйтон удачно защищался, хотя постоянно находился снизу. Хабиб советовал брату выходить на приём, но Умар стремился разбивать американца локтями. Первый раунд был вчистую выигран Нурмагомедовым.



Во второй пятиминутке Умар сумел ещё быстрее оказаться в стихии партера. Манесс по-прежнему неплохо защищался, но об атаках ему пришлось окончательно забыть. Россиянин спокойно «крутил» американца, меняя виды контроля. Обострять ситуацию у Умара не особо получалось, хотя он явно хотел перейти к активным атакующим действиям. Зато очки набирались очень уверенно.

В перерыве Хабиб просил брата активнее «растягивать» соперника и чаще включать ноги. Умар послушался легендарного родственника и на старте третьего раунда несколько раз пробил хай-киками защиту Нэйтона. Оказалось, что Нурмагомедов и в стойке заметно сильнее. Следом Манесса бросили на канвас, где ему пришлось выдержать множество ударов локтями. Так бой и закончился – американец всё-таки дотерпел до финального «гудка».



После схватки соперники тепло обнялись. Никаких сомнений в результате быть не могло: Нурмагомедов показал, что по уровню мастерства находится на абсолютно другом уровне. Судейское решение сюрпризом не стало – 30:27, 30:26, 30:25. Умар снова показал, что у него большее будущее. Дане Уайту пора перестать «кормить» россиянина лёгкой добычей. Дайте ему уже соперника посильнее!