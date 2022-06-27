«Хорошо, что я фанат Хабиба!» Конор пытался угодить ЛГБТ-публике, но его высмеяли. Видео

Знаменитый Конор Макгрегор остаётся генератором скандалов и других громких инфоповодов, несмотря на длительный перерыв в карьере. Ирландец интересует миллионы людей и активно старается поддерживать интерес к своей персоне. На этот раз Макгрегор решил угодить ЛГБТ-публике, украсив свой бар The Black Forge соответствующими цветами. Повод – специальный «месяц гордости».
Разумеется, грозный боец опубликовал видео обновлённого бара, чтобы все видели уровень его толерантности. Большой радужный флаг возле названия и многочисленные флажки внутри изучили более двух миллионов человек. Только реакция получилась совсем не такой, на какую рассчитывал Макгрегор. Помимо одобрительных комментариев, спортсмен получил настоящий шквал критики.
fares_calisthenics94: «О чёрт, нет-нет».
ashamilbiel7: «Хорошо, что я фанат Хабиба!»
chupa_chups035: «Конор, они тебя пытали? Скажи честно, тебя заставили?»
12th_2.3.5.7: «Продался, всё из-за денег!»
Bulwarroffical: «Ты больше не мой идол».
codeee2022: «И как ты теперь пойдёшь в церковь?»
Таким образом, можно констатировать, что затея Конора «попиариться» на популярной теме провалилась. Хотя Макгрегор, возможно, так не думает – потому что до сих пор не удалил свой пост. Обычно ирландец оперативно «затирает» сообщения, которые не оценила публика. Вероятно, Конор вдохновился положительными комментариями к новому стилю его бара, которых тоже было немало.
К сожалению, Макгрегор всё больше походит на поп-звезду, золотые времена которой позади. Он пытается «влезть» в каждую горячую тему, но регулярно терпит неудачу. Делится наполеоновскими планами по завоеванию многочисленных чемпионских поясов, но не понимает, что его время ушло. Хорошо ещё, что не ходит по многочисленным ток-шоу, чтобы его не забывали. Но мы и так не забудем легендарного бойца.
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