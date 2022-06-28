Ронда Роузи мечтает подраться с Джиной Карано. Самый горячий бой в ММА состоится?

Ронда Роузи устала сидеть на пенсии. Лошади, свиньи и коровы на ферме наскучили Роузи, а реслинг вряд ли может дать те же эмоции, что когда-то приносили ММА. Ронда заявила, что готова вернуться в клетку, но только ради одной соперницы.

Джина Карано стала вдохновительницей Ронды Роузи. Многие считают именно Ронду бойцом, которая пробила женщинам путь в ММА, но до неё это сделала Карано. Поединки Джины транслировались по национальному телевидению, а вместе с Крис Сайборг она возглавила турнир Strikeforce в 2009 году – впервые в истории главным событием такого крупного ивента стал бой девушек.

Джина Карано Фото: Amy Sussman/Getty Images

«Есть только один человек, ради которого я бы вернулась – Джина Карано. Она – причина, по которой я начала драться. Она стала причиной, по которой я увидела эту возможность. Всегда буду вечно благодарна. Если бы она когда-нибудь сказала: «Ронда, хочу драться с тобой завтра в 92 кг» – типа, чего бы она, чёрт возьми, ни хотела. Я не говорю, что она весит 92 кило, она очень стройная.

Если бы она захотела прийти ко мне на задний двор и исполнить «Рокки», знаете, «Динь-динь», мы бы просто сделали это на заднем дворе. Я буду драться с Джиной, где бы она ни захотела. А если она не захочет, я оставлю это предложение. Это уважение, а не типа: «Да пошёл ты, я иду за тобой». Это просто как: «Эй, если ты когда-нибудь захочешь вытащить эту карту, она там». Я люблю её. Спасибо тебе, Джина, за всё, что ты сделала», – заявила Роузи.

Ронда была щедра на любезности и комплименты – ответа она дождалась через две недели. Оказалось, 40-летняя Джина вовсе не против зарубиться. «Знаете что? Просто никогда не зарекайся. Это может случиться. Это могло бы произойти примерно через шесть месяцев, потому что у меня много дел. Но моя борьба, на самом деле, заключается в том, что я действительно хочу творить, режиссировать, продюсировать. Хочу дать Ронде Роузи работу в одном из моих фильмов, так что, может быть, мы сможем сделать что-нибудь там», – сказала Карано.

Джина никогда не билась в UFC – пик её карьеры пришёлся на промоушен EliteXC. Карьеру Карано завершила поражением от Сайборг в Strikeforce. В лучшие годы Карано и Ронда никак не могли пересечься – Джина закончила с ММА за два года до старта Роузи в этом виде спорта. Если Роузи после ухода из UFC подписала контракт с WWE и уехала на ферму, то Карано продолжила кинокарьеру – за 14 лет она снялась в 17 фильмах. В 2021-м Джину изгнали из сериала «Мандалорец» за позицию по поводу движения BLM и трансфобии – теперь она занялась самостоятельным продюсированием кино.

Ронда Роузи в рестлинге Фото: Kari Hubert/Getty Images

В 2014 году Дана Уайт верил, что UFC не просто вернёт Джину с пенсии, но и подпишет долгосрочное соглашение. «Это сложно, но думаю, что мы близки», – говорил босс промоушена. Уже тогда ходили слухи о поединке Карано и Ронды – первая заявляла, что UFC предложил ей $ 1 млн. Сообщалось, что сделка сорвалась именно из-за публичных заявлений Уайта, который поторопился объявлять о том, что промоушен близок к подписанию Джины.

Вероятно, если поединок и состоится, то не в UFC – вряд ли Дана и Карано снова захотят иметь дело друг с другом. Либо найдётся сторонний промоутер в лице Джейка Пола или кого-то ещё, либо противостояние станет хорошим промо к новому фильму Карано, а сам бой сделают одной из ключевых сцен картины – на это намекнула и сама Джина, когда отвечала Ронде.