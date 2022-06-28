Зачем Тайсон откусил Холифилду часть уха? Самый известный «кусь» в истории бокса. Видео

Ровно 25 лет назад в Лас-Вегасе состоялся самый скандальный бой в истории бокса. Его участниками стали великие спортсмены — Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Это была уже вторая схватка двух американских тяжеловесов: полугодом ранее Холифилд отнял у Железного Майка чемпионский титул WBA, победив техническим нокаутом в 11-м раунде. Результат получился весьма спорным из-за грязного бокса Эвандера – реванш был неминуем.

Тайсон считался уверенным фаворитом как первого, так и второго поединка. Эксперты и болельщики словно не замечали быстрой спортивной деградации Железного Майка. Нездоровый образ жизни и перенесённый тюремный срок замедлили Тайсона, из-за чего страшный удар Майка перестал быть настолько сокрушительным. Да, Холифилд даже чуть старше, зато его спортивная форма и упорные тренировки внушали уважение.

Ажиотаж вокруг боя был невероятным: все 16 тысяч билетов разлетелись за несколько часов, а трансляцию купили почти два миллиона человек. Боксёры постарались не разочаровать публику, начав активно «рубиться» уже с первых секунд. Тайсон по традиции полагался на мощь, Холифилду прекрасно удавались контратаки. Увы, Эвандер так же охотно использовал свои любимые «приёмчики», вроде ударов головой и выкручивания рук.

На старте второго раунда у Железного Майка открылось рассечение – настолько удачно соперник использовал свою «каменную» голову. Следом Холифилд попросту повис всем весом на претенденте, который начал жаловаться рефери. Впрочем, Миллс Лейн никак не отреагировал. Что только мотивировало Тайсона, и в третьем раунде он бросился вперёд с градом ударов, неплохо пробивавших защиту Эвандера.

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Реакция Холифилда была ожидаемой — он снова полез в клинч, при этом не оставляя попыток «боднуть» соперника. Взбешённый Тайсон потерял контроль над собой: он впился зубами в правое ухо оппонента! После чего Холифилд начал прыгать и кружиться вокруг своей оси, держась за голову. Оказалось, что Железный Майк откусил ему часть ушной раковины, которую немедленно выплюнул на канвас, а судья отнёс секундантам. После боя кусочек, кстати, пришили обратно.

Несмотря на кровь и жалобы Холифилда, бой был продолжен – рефери ограничился лишь снятием двух очков с Тайсона. И тут Эвандер снова ударил соперника головой, попав точно в бровь. Взбешённый Тайсон в ответ вцепился ему в ухо, только теперь в левое. Эвандер опять запрыгал от боли, но судья никак не отреагировал, после чего Майк начал закидывать в голову чемпиона мощнейшие удары. Того спас гонг, возвещающий о конце раунда.

Права на видео принадлежат Showtime. Посмотреть ролик можно на официальном канале Showtime в YouTube.

Потрясённый Эвандер отказался выходить на следующий раунд. Лейн осмотрел его окровавленные уши, заметил следы зубов и принял решение о дисквалификации Тайсона. После чего ярость накрыла скандального боксёра с новой силой. Он рванул к Холифилду, стремясь окончательно с ним разделаться. Майка, бьющего всех налево и направо, с огромным трудом остановили два десятка охранников. Беспорядки длились несколько минут.

Эвандер Холифилд с откусанным ухом Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

«Зачем я откусил кусок уха Холифилду? В тот момент я готов был его убить, находился вне себя от злости. Он постоянно бодал меня головой. Я потерял контроль, план на бой вылетел из головы. Повторить? Нет, надеюсь, что никогда больше. Но не исключаю, что я всё же мог бы это повторить и ещё раз. Если бы Холифилд вновь продолжал делать всё то же самое, за что получил, я бы вновь его укусил», — рассказывал позже боксёр.

После поражения Тайсона оштрафовали на $ 3 млн, вдобавок отобрав боксёрскую лицензию. Впрочем, через пару лет вернули: комиссия приняла во внимание, что Майк кусался из-за грязного бокса в исполнении Холифилда. Несмотря на скомканную концовку, реванш Тайсон – Холифилд был признан «событием года». Но это ещё скромная оценка: про боксёра, откусившего ухо сопернику, даже сейчас хоть что-то слышали буквально все. Это ли не вклад в историю бокса?