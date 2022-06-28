«Надеюсь, не будут строго судить». Бетербиеву пришлось оправдываться за канадский флаг

Прославленный Артур Бетербиев прилетел в Россию после победы над Джо Смитом-младшим. Нашего соотечественника встречали как героя: Артур быстро и легко нокаутировал соперника, добавив в свою копилку очередной чемпионский пояс. Теперь Бетербиев владеет тремя из четырёх главных титулов в полутяжёлом весе. Но в аэропорту Артура ожидал не только восхищённый приём, но и неудобный вопрос относительно гражданства.

Напомним, Бетербиев перед поединком со Смитом подвергся мощному давлению. От россиянина требовали отказа выходить под нашим флагом и принятия спортивного гражданства Канады. Тем более что Артур уже много лет проживает на канадских просторах, где имеет вид на жительство. На бой со Смитом россиянин вышел без флага, но в трансляции его представили в качестве боксёра из Канады. Видимо, организаторы всё-таки дожали Бетербиева.

Впрочем, боксёр не стал убегать от вопроса. И честно ответил, почему всё-таки согласился на смену флага, понадеявшись на понимание.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским, надеюсь, не будут строго судить», — приводит слова Бетербиева «РИА Новости».

Пожалуй, Артура действительно можно понять со спортивной точки зрения. В нынешней политической ситуации россиянам очень непросто: бокс – это вам не UFC, где с огромным трудом, но защищают права наших соотечественников. Президент WBC Маурисио Сулейман категорично заявил, что в его организации боксёры из России драться за титулы не будут. Вот 37-летнему Бетербиеву и не захотелось терять последние годы карьеры.

Поймут ли Артура обычные россияне – вопрос другой. Обычно у нас с большим негативом относятся к подобным переходам. Ради получения важного боя Бетербиев отказался от флага воспитавшей его страны, пусть и временно. Впрочем, это личное дело самого Артура. Тем более что его друг Рамзан Кадыров не стал публично критиковать решение боксёра. Мы же будем продолжать болеть за Бетербиева и считать его своим.