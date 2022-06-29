Избил хулигана за 49 секунд – а потом угостил водой. Идеальный дебют Паука в UFC. Видео

Почти на каждом турнире UFC сейчас присутствуют минимум один-два дебютанта. Каждый из них мечтает провести первый бой идеально: победить уверенно и зрелищно, чтобы приятно поразить всемогущего Дану Уайта. Но далеко не каждому удаётся хотя бы просто выиграть – конкуренция в главном промоушене мира слишком высока. Примером максимально удачного дебюта можно считать легендарного Андерсона Силву.

Бразилец по прозвищу Паук подписал контракт с UFC в далёком 2006 году. Силва уже имел солидный опыт выступлений в других организациях, пусть и не всегда удачный: в пассиве бойца было целых четыре поражения. Что не помешало ему перебраться в набирающий мощь промоушен Уайта. Тогда новичков не особо берегли – Андерсона сразу бросили под опаснейшего Криса Либена. И поставили на кон статус претендента на чемпионский пояс.

Либен, которого часто называли Лепреконом или Хулиганом, тогда находился на пике возможностей. Крис был главной звездой первого сезона шоу The Ultimate Fighter, причём не только благодаря ярким победам. Зрителям полюбились его скандалы и странные выходки: например, для Либена в порядке вещей было справить малую нужду на подушку оппонента. Но и в октагоне парень был хорош, добыв четыре победы после подписания контракта.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Криса считали фаворитом боя с бразильцем, который казался экспертам чересчур мягким и физически слабым. Но Силва буквально «снёс» звезду UFC, причём управился всего за 49 секунд! Удары Паука были настолько быстрыми, что Либен попросту не успевал среагировать. Крис пропускал тяжелейшие попадания и продолжал упорно лезть вперёд, даже после первого нокдауна. Однако удар коленом в голову стал решающим – фантастическая победа Силвы.



Любопытно, что бразилец по-джентльменски не стал добивать оппонента, который находился в нокауте. Во время объявления результатов произошёл ещё один эпизод, демонстрирующий характер Андерсона. Победитель сделал глоток воды, после чего предложил свою бутылку грустно стоявшему Либену. И тот не отказался. Когда руку Паука подняли, он ещё и уважительно поклонился сопернику. Прекрасный пример благородного поведения.