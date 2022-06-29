Афганских бойцов навсегда запретили в Индии. Броски кирпичами не прощают даже там. Видео

Смешанные единоборства проникли даже в такие консервативные страны, как Индия. Да, индустрия ММА там пока развита далеко не так мощно, как в России или тем более в США. На всю почти полуторамиллиардную страну есть только один серьёзный промоушен — Matrix Fight Night. Там бьются весьма средние по мировым меркам спортсмены, которых мало кто знает. Но благодаря громкому скандалу организация «прославилась» на весь мир.
Изначально рутинный бой пуэрториканца Сета Росарио и афганца Завура Шаха не предвещал ничего плохого. Схватка получилась короткой и яркой: Росарио быстро расправился со своим афганским соперником, победив техническим нокаутом в самой концовке первого раунда. Из-за шума трибун и не самых чётких действий рефери многие в зале подумали, что раунд просто закончился – и бой будет продолжен.
Когда стало ясно, что Шах всё-таки потерпел поражение, началась массовая потасовка. Схлестнулись как команды бойцов, так и болельщики: остановить вакханалию не могли даже немногочисленные полицейские. Главными агрессорами были секунданты проигравшего, беспощадно избивавшие своих коллег. В итоге штаб Росарио получил травмы, а его секундант и действующий индийский боец Сехар Срикхант – госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Ничуть не лучше проявили себя афганские болельщики, в большом количестве посетившие бой. Недовольные поражением Шаха фанаты набросились как на команду победителя, так и на мирных гостей турнира. Как сообщают СМИ, в качестве оружия использовались как бутылки, так и кирпичи – чудом обошлось без жертв. Ведь люди могли пострадать и в возникшей давке, когда многие побежали к выходу.
Индийская федерация ММА осталась очень недовольна инцидентом. Всю вину возложили на команду Шаха, его товарища Абдула Азима Бадакши и афганских болельщиков. Пожалуй, это справедливо, учитывая, какой «вклад» внесли гости турнира в скандал. Наказание выбрали максимально жёсткое: бойцам из Афганистана навсегда запретили участвовать в боях промоушена. Справедливо ли тут использовать правило «коллективной ответственности»?
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