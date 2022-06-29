Афганских бойцов навсегда запретили в Индии. Броски кирпичами не прощают даже там. Видео

Смешанные единоборства проникли даже в такие консервативные страны, как Индия. Да, индустрия ММА там пока развита далеко не так мощно, как в России или тем более в США. На всю почти полуторамиллиардную страну есть только один серьёзный промоушен — Matrix Fight Night. Там бьются весьма средние по мировым меркам спортсмены, которых мало кто знает. Но благодаря громкому скандалу организация «прославилась» на весь мир.

Новость по теме На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка. Видео

Новость по теме Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку. Видео

Изначально рутинный бой пуэрториканца Сета Росарио и афганца Завура Шаха не предвещал ничего плохого. Схватка получилась короткой и яркой: Росарио быстро расправился со своим афганским соперником, победив техническим нокаутом в самой концовке первого раунда. Из-за шума трибун и не самых чётких действий рефери многие в зале подумали, что раунд просто закончился – и бой будет продолжен.

Когда стало ясно, что Шах всё-таки потерпел поражение, началась массовая потасовка. Схлестнулись как команды бойцов, так и болельщики: остановить вакханалию не могли даже немногочисленные полицейские. Главными агрессорами были секунданты проигравшего, беспощадно избивавшие своих коллег. В итоге штаб Росарио получил травмы, а его секундант и действующий индийский боец Сехар Срикхант – госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ничуть не лучше проявили себя афганские болельщики, в большом количестве посетившие бой. Недовольные поражением Шаха фанаты набросились как на команду победителя, так и на мирных гостей турнира. Как сообщают СМИ, в качестве оружия использовались как бутылки, так и кирпичи – чудом обошлось без жертв. Ведь люди могли пострадать и в возникшей давке, когда многие побежали к выходу.



Индийская федерация ММА осталась очень недовольна инцидентом. Всю вину возложили на команду Шаха, его товарища Абдула Азима Бадакши и афганских болельщиков. Пожалуй, это справедливо, учитывая, какой «вклад» внесли гости турнира в скандал. Наказание выбрали максимально жёсткое: бойцам из Афганистана навсегда запретили участвовать в боях промоушена. Справедливо ли тут использовать правило «коллективной ответственности»?