О’Мэлли сошёл с ума? Обещает победить в партере самого Хабиба, хотя отвратительно борется!

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья проведёт защиту пояса в среднем весе против Джареда Каннонье, а в соглавном событии вечера Алекс Волкановски в третий раз подерётся с Максом Холлоуэем за титул в полулёгком дивизионе. Главный кард турнира откроет восходящая звезда промоушена Шон О’Мэлли, которому предстоит встретиться с Педро Муньозом.

На пресс-конференции перед поединком О’Мэлли сделал странное заявление. По словам Шона, он смог бы сделать сабмишен Хабибу, но люди тут же стали что-то возражать. Непонятно, на сколько процентов серьёзен Сахарок, но возможно ли в здравом уме с ним не поспорить?

Шон О’Мэлли Фото: Carmen Mandato/Getty Images

У О’Мэлли – коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, и в профессиональной карьере при 15 победах он лишь дважды выигрывал после сдачи соперника. В первом поединке по профи Шон сделал болевой на ногу Джошу Рейесу – парень был таким же дебютантом. При этом в любителях Рейес постоянно проигрывал сабмишеном, а в профи бой с О”Мэлли остался для него единственным. А в третьем бою в карьере Сахарок задушил Омара Авелара – джорнимена с рекордом 8-10 и нулевым партером.

У О’Мэлли не самый позорный грэпплинг – его даже приглашали на звёздные турниры, где американец ловил Таканори Гоми в гильотину и доживал до ничьей с Гилбертом Мелендесом. Но этих скиллов точно недостаточно, чтобы вывезти хотя бы раунд с Хабибом, даже если бы бойцы выступали в одной весовой категории.

Большей комичности высказыванию Шона добавляет тот факт, что он сам как минимум дважды проигрывал сдачей. Оба любительских поединка состоялись осенью 2013-го. Сначала О’Мэлли постучал на турнире FightForce в поединке против Ши О’Нила. Розовые шорты не смутили соперника – уже в первом раунде он сделал рычаг локтя.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Montana Mixed Martial Arts — Bozeman.

Спустя месяц Шон бился в организации Fusion Fight League против Майлза Мазуркевича. За пару минут польский американец вышел за спину и замкнул замок на шее. Примечательно, что, если верить Tapology, оба соперника О’Мэлли проводили свои первые бои в любительских ММА.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Fusion Fight League.

Конечно, по любителям Сахарок и побеждал удушениями, но соперники были примерно такого же уровня, а на уровне профи важных побед сабмишенами у Шона пока нет. Все победы О’Мэлли в UFC – либо нокаутом, либо решением судей, а парню с сильным БЖЖ, Марлону Вере, Шон проиграл в результате травмы и добиваний – в течение поединка американец даже не думал заманивать эквадорца на настил, потому что знал, как плохо это закончится.