Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко

Вся Россия ждёт легендарного противостояния Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Планируется, что боксёрский поединок состоится в сентябре на турнире Hardcore Boxing. Пока Дацик параллельно участвует в других проектах, Емельяненко пытается прийти в себя и просто подготовиться к бою. Планируется, что Вячеслав подерётся ещё как минимум с Дмитрием Кудряшовым и Бигфутом Силвой, но второго соперника придётся делить с братом Фёдора.

Дацик встретится с Бигфутом на Hardcore Boxing, а Емельяненко – на Hardcore MMA. Второй бой, очевидно, состоится уже после принципиального противостояния двух россиян – бой Вячеслава и Александра не должен сорваться ни под каким предлогом.

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик Фото: Hardcore Boxing

Емельяненко сам вызвал Силву – вышел в клетку и в микрофон стал зазывать бразильца. Когда Бигфут появился, Александр первым делом припомнил победу над Фёдором – похоже, младший брат тоже собрался мстить за Последнего Императора. Будто Силве мало досталось от российских бойцов за последние годы: после победы над Последним Императором под предлогом возмездия проходили поединки бразильца с Иваном Штырковым, Виталием Минаковым и Олегом Поповым.

И всё же можно констатировать, что Емельяненко-младший, наконец, получил соперника, который ему по силам. На момент записи выпуска «Хардкора», где Александр вызвал Бигфута, российский боец выглядел ужасно, и на его фоне даже Силва смотрелся свежо. Но после подготовки к Дацику Емельяненко придёт в себя и наберёт хоть какую-то форму – её не хватит, чтобы победить Вячеслава, но будет вполне достаточно для продления позорной серии Бигфута.

Бразилец проигрывает нокаутами в семи из последних восьми поединков. Кажется, его спасёт только схватка бойцом наилегчайшей категории. Нокаутирующая мощь Бигфута давно пропала, в последний раз он побеждал досрочно семь лет назад. Александр не вырубал серьёзных оппонентов тоже очень давно, но и поединков он проводит в разы меньше, да и оппозиция в последние четыре года у Емельяненко посерьёзнее, если забыть о блогере Тарасове и стронгмене Кокляеве.

Бигфут и Фёдор Емельяненко Фото: Esther Lin/Getty Images

Одного чёткого попадания Силве может хватить – Александру главное найти внутренние резервы и восстановиться так хорошо, чтобы во время боя доносить эти удары и не вымотаться после одного-двух. Бой будет проходить по правилам ММА, так что не исключено, что бразилец захочет прервать стыдную серию хитрым методом Фрэнсиса Нганну – полезет в борьбу. Оба ветерана слабы в этом аспекте, но свежий пример Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом показал, что Александру тягаться в партере с бразильцами противопоказано.

Александр Емельяненко и Марсио Сантос Фото: fightnights.ru

Но не стоит исключать поражения Александра – в его нынешних кондициях Бигфут наверняка даже будет считаться фаворитом. Нельзя исключать, что и Силва сподобится на один хлёсткий выстрел – настолько хлёсткий, чтобы от него упал брат Фёдора.

Тем более Бигфут будет стараться усерднее обычного – бразилец намекнул, что может завершить карьеру после поединка с Александром. Правда, Силва делал это уже неоднократно, но, видимо, другого способа зарабатывать пока не нашёл.