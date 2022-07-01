Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик, бой против Бигфута Силвы на Hardcore MMA, месть за Фёдора Емельяненко

Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко
Евгений Нарижный
Александр Емельяненко против Бигфута Силвы
Комментарии
Как бы потом Последнему Императору не пришлось творить возмездие во имя младшего брата.

Вся Россия ждёт легендарного противостояния Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Планируется, что боксёрский поединок состоится в сентябре на турнире Hardcore Boxing. Пока Дацик параллельно участвует в других проектах, Емельяненко пытается прийти в себя и просто подготовиться к бою. Планируется, что Вячеслав подерётся ещё как минимум с Дмитрием Кудряшовым и Бигфутом Силвой, но второго соперника придётся делить с братом Фёдора.

Дацик встретится с Бигфутом на Hardcore Boxing, а Емельяненко – на Hardcore MMA. Второй бой, очевидно, состоится уже после принципиального противостояния двух россиян – бой Вячеслава и Александра не должен сорваться ни под каким предлогом.

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик

Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик

Фото: Hardcore Boxing

Емельяненко сам вызвал Силву – вышел в клетку и в микрофон стал зазывать бразильца. Когда Бигфут появился, Александр первым делом припомнил победу над Фёдором – похоже, младший брат тоже собрался мстить за Последнего Императора. Будто Силве мало досталось от российских бойцов за последние годы: после победы над Последним Императором под предлогом возмездия проходили поединки бразильца с Иваном Штырковым, Виталием Минаковым и Олегом Поповым.

И всё же можно констатировать, что Емельяненко-младший, наконец, получил соперника, который ему по силам. На момент записи выпуска «Хардкора», где Александр вызвал Бигфута, российский боец выглядел ужасно, и на его фоне даже Силва смотрелся свежо. Но после подготовки к Дацику Емельяненко придёт в себя и наберёт хоть какую-то форму – её не хватит, чтобы победить Вячеслава, но будет вполне достаточно для продления позорной серии Бигфута.

«Месть за Фёдора» — отдельный вид спорта? Теперь прилетело бедолаге Бигфуту. Видео «Месть за Фёдора» — отдельный вид спорта? Теперь прилетело бедолаге Бигфуту. Видео
Саша хвалит Беркову и угрожает Дацику. Первое интервью с посвежевшим Емельяненко Саша хвалит Беркову и угрожает Дацику. Первое интервью с посвежевшим Емельяненко
Саша Емельяненко везде нарасхват. Его возвращение — успех или апсет? Саша Емельяненко везде нарасхват. Его возвращение — успех или апсет?

Бразилец проигрывает нокаутами в семи из последних восьми поединков. Кажется, его спасёт только схватка бойцом наилегчайшей категории. Нокаутирующая мощь Бигфута давно пропала, в последний раз он побеждал досрочно семь лет назад. Александр не вырубал серьёзных оппонентов тоже очень давно, но и поединков он проводит в разы меньше, да и оппозиция в последние четыре года у Емельяненко посерьёзнее, если забыть о блогере Тарасове и стронгмене Кокляеве.

Бигфут и Фёдор Емельяненко

Бигфут и Фёдор Емельяненко

Фото: Esther Lin/Getty Images

Одного чёткого попадания Силве может хватить – Александру главное найти внутренние резервы и восстановиться так хорошо, чтобы во время боя доносить эти удары и не вымотаться после одного-двух. Бой будет проходить по правилам ММА, так что не исключено, что бразилец захочет прервать стыдную серию хитрым методом Фрэнсиса Нганну – полезет в борьбу. Оба ветерана слабы в этом аспекте, но свежий пример Емельяненко в поединке с Марсио Сантосом показал, что Александру тягаться в партере с бразильцами противопоказано.

Александр Емельяненко и Марсио Сантос

Александр Емельяненко и Марсио Сантос

Фото: fightnights.ru

Но не стоит исключать поражения Александра – в его нынешних кондициях Бигфут наверняка даже будет считаться фаворитом. Нельзя исключать, что и Силва сподобится на один хлёсткий выстрел – настолько хлёсткий, чтобы от него упал брат Фёдора.

Тем более Бигфут будет стараться усерднее обычного – бразилец намекнул, что может завершить карьеру после поединка с Александром. Правда, Силва делал это уже неоднократно, но, видимо, другого способа зарабатывать пока не нашёл.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022