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UFC 276: Адесанья – Каннонье, Хабиб Нурмагомедов вошёл в Зал славы UFC, фото, видео

«Мог проиграть любой бой, но не Конору». Хабиб – официально великий
Евгений Нарижный
Хабиб Нурмагомедов вошёл в Зал славы UFC
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Нурмагомедов – член Зала славы UFC. Теперь он круче Джонса, Альдо и Андерсона Силвы.

Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC. Впервые о решении включить российского бойца в список величайших стало известно прямо во время мартовского турнира UFC 272, и тогда для Орла это стало сюрпризом.

Вместе с Хабибом ещё одним членом Зала славы стал Даниэль Кормье. Бывший двойной чемпион, как и Орёл, получил пиджак с золотой подкладкой и нашивкой UFC Hall of Fame – такой вручают только тем, кого включили в элитный клуб. Также Нурмагомедов и Ди Си получили красивые золотые статуэтки.

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье

Фото: Chris Unger/Getty Images

К вручению в UFC выпустили красивый проморолик, в соцсетях его подали с заголовком «Из дагестанских гор до вершины мира ММА». На видео показаны хайлайты бойцовского пути Хабиба – отец Абдулманап, зал AKA, ранние поединки, интервью Орла и других бойцов о нём – от Майкла Чендлера до младшего брата Умара. После вручения боец признался, что на старте карьеры преследовал совсем другие цели, нежели войти в Зал славы.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

«10 лет назад моё мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить всё. Но всё, что произошло за последние два года, изменило моё мнение. Моё мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нём. Это очень эмоциональный момент для меня», — приводит слова Хабиба ESPN.

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Когда у бойца спросили о лучшем моменте в UFC, он вспомнил тот самый, благодаря которому его известность возросла во много раз. Конечно, речь о поединке с Конором Макгрегором. По совпадению, и тот бой, и церемония введения в Зал славы состоялись в Лас-Вегасе, на «T-Mobile Arena».

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Это было здесь, на этой арене, 6 октября 2018 года. Самый большой бой в истории ММА. Я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой из своих боёв, но только не этот», — цитирует Орла MMAJunkie.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

Чтобы понять всю важность и величие введения Хабиба в Зал славы UFC, нужно знать, что он стал лишь 24-м бойцом в истории промоушена, кто удостоился такой чести. При том, что чемпионов в UFC было 76 – без учёта временных и действующих. В UFC выделили Хабиба раньше, чем Джонса, Конора, Миочича, Андерсона Силву и Жозе Альдо – это о многом говорит.

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