«Мог проиграть любой бой, но не Конору». Хабиб – официально великий

Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC. Впервые о решении включить российского бойца в список величайших стало известно прямо во время мартовского турнира UFC 272, и тогда для Орла это стало сюрпризом.
Вместе с Хабибом ещё одним членом Зала славы стал Даниэль Кормье. Бывший двойной чемпион, как и Орёл, получил пиджак с золотой подкладкой и нашивкой UFC Hall of Fame – такой вручают только тем, кого включили в элитный клуб. Также Нурмагомедов и Ди Си получили красивые золотые статуэтки.
Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье
Фото: Chris Unger/Getty Images
К вручению в UFC выпустили красивый проморолик, в соцсетях его подали с заголовком «Из дагестанских гор до вершины мира ММА». На видео показаны хайлайты бойцовского пути Хабиба – отец Абдулманап, зал AKA, ранние поединки, интервью Орла и других бойцов о нём – от Майкла Чендлера до младшего брата Умара. После вручения боец признался, что на старте карьеры преследовал совсем другие цели, нежели войти в Зал славы.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.
«10 лет назад моё мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить всё. Но всё, что произошло за последние два года, изменило моё мнение. Моё мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нём. Это очень эмоциональный момент для меня», — приводит слова Хабиба ESPN.
Когда у бойца спросили о лучшем моменте в UFC, он вспомнил тот самый, благодаря которому его известность возросла во много раз. Конечно, речь о поединке с Конором Макгрегором. По совпадению, и тот бой, и церемония введения в Зал славы состоялись в Лас-Вегасе, на «T-Mobile Arena».
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
«Это было здесь, на этой арене, 6 октября 2018 года. Самый большой бой в истории ММА. Я очень рад, что выиграл его. Я мог проиграть любой из своих боёв, но только не этот», — цитирует Орла MMAJunkie.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.
Чтобы понять всю важность и величие введения Хабиба в Зал славы UFC, нужно знать, что он стал лишь 24-м бойцом в истории промоушена, кто удостоился такой чести. При том, что чемпионов в UFC было 76 – без учёта временных и действующих. В UFC выделили Хабиба раньше, чем Джонса, Конора, Миочича, Андерсона Силву и Жозе Альдо – это о многом говорит.
- 1 июля 2022
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
- 30 июня 2022
-
22:53
-
22:10
-
20:36
-
19:52
-
18:59
-
17:55
-
16:40
-
15:13
-
14:23
-
14:00
-
13:59
-
13:00
-
12:38
-
12:00
-
11:14