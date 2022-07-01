Друг Хабиба признался в жульничестве. Орла обвиняли в таком же трюке. Видео

Мелочей в большом спорте не бывает. Как и безвыходных положений. Даже когда ты не видишь выхода, он может оказаться прямо перед твоим носом. В прямом смысле этого слова. Минувшей ночью в Зал славы UFC были введены два близких друга — Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов. Два бывших чемпиона лучшей лиги планеты. Причём Ди Си — аж в двух весовых категориях.

В карьере обоих бойцов были схожие эпизоды, когда они чудом спаслись от потери чемпионских поясов. Первым в ситуацию, когда буквально никаких резервов для того, чтобы согнать вес до чемпионской отметки, не осталось, попал Кормье. Дело было 8 апреля 2017 года на турнире UFC 210. В главном событии этого ивента Даниэль должен был защищать свой титул от посягательств Энтони Джонсона.

Первое взвешивание действующий чемпион провалил. Для простого поединка перевес в 500 граммов не был бы критичным, но в чемпионских поединках нужно жёстко укладываться в лимит дивизиона. До миллиграмма. Кормье не стал выжидать два часа, положенные по регламенту. Он буквально несколько минут спустя вернулся в техническую комнату, полностью раздетый. От камер его тело скрывало полотенце, но которое он опёрся. На видео это отчётливо видно. Ди Си следит за весами и давит на полотенце.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Это событие было названо Towel-gate. Но доказать реальность мошенничества было невозможно. Да и никто особенно к этому не стремился. Прошло чуть более пяти лет, и Кормье рассказал миру правду.

«Ребята, я хочу вам кое-что сказать, потому что думаю, что сейчас самое время быть абсолютно честным. Я думаю, что мог опереться на полотенце в Баффало. Я пытался сбросить вес. Меня вынуждали принять горячую ванну, я наотрез отказался. Меня уговаривала жена, я сказал: «Это не так просто».

Именно тогда диетолог Кормье Дэн Лейт напомнил ему о нескольких старых уловках, которые борцы использовали, чтобы обмануть систему, когда они вставали на весы в немного большем весе, чем планировалось.

«Он говорит: «Ди Си, ты помнишь старый борцовский трюк?» Я сказал: «Ты можешь встать позади меня?» Потому что их двое. Вы можете положить руки за спину, и человек сможет поднять вас. Он сказал – нет, это полотенце. Но понимаете ли вы уровень нелепости, который должен произойти, чтобы это сработало? Я посмотрел вниз и не мог поверить своему счастью», — заявил Кормье.

Завершил Ди Си свою исповедь словами, обращёнными к Энтони Джонсону: «Рамбл, извини, парень».

Друг Хабиба открыл ящик Пандоры. Свежи в памяти воспоминания о том, как провалил вес и потерял пояс Чарльз Оливейра. А ещё было много вопросов к Нурмагомедову, который по аналогичной схеме вес показал. Сделал ли? У очевидцев были огромные вопросы. Только Хабиб опирался тогда не на полотенце, а на руки стюардов, которые это полотенце держали. А супервайзер, который был на весах, по мнению очевидцев, и доли секунды не дал качнуться гирьке.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Khabib Nurmagomedov.

Случилось это 22 октября 2020 года, когда Хабиб защищал пояс в бою с Джастином Гэтжи, а после победы объявил о завершении карьеры. И ещё один нюанс, о котором нужно знать. Дэн Лейт был диетологом и Кормье, и Нумагомедова. Возможно, это не больше чем совпадение. Но что-то подсказывает, что напрасно Ди Си разоткровенничался.