Дальше клетки не убежишь. Королевский нокаут от Принца Астрахани. Видео

Процент нокаутов Умалатова зашкаливает. Борьба — это не про него.

Турнир PFL 6 сложился для российских спортсменов идеально: Марина Мохнаткина, Магомед Магомедкеримов и Магомед Умалатов выиграли свои поединки. Победы получились разными, но самым ярким стал успех Магомеда Умалатова. 30-летний боец из Астрахани по прозвищу Принц проводил третий бой в промоушене, его соперником стал иорданец Джаррах Аль Силави. Иорданский лев не продержался против россиянина и одного раунда.

Магомед, являющийся братом известного бойца Гасана Умалатова, многими считался фаворитом схватки. За Умалатова-младшего говорили как солидная любительская карьера, так и статус непобеждённого спортсмена. Коронка Принца – шикарная ударная техника: из 12 профессиональных боёв россиянина нокаутом завершились 10 – почти Артур Бетербиев от ММА! Ещё по разу Магомед побеждал сабмишеном и судейским решением.

Вот и на этот раз Умалатов решил не откладывать нокаут, начав с первых секунд разбивать Аль Силави. Иорданский боец получал жёсткие удары, но держался на ногах. Под «обстрелом» он выдержал три с половиной минуты, после чего всё-таки улетел в нокаут. Сначала россиянин достал соперника бэкфистом, потом включил левый и правый боковые удары. Последний и стал решающим – пытавшийся убежать Аль Силави рухнул на канвас.

Права на видео принадлежат промоушену PFL. Посмотреть ролик можно на официальном канале PFL на YouTube.

Счастливый Умалатов запрыгнул на сетку, празднуя нокаут. Это действительно большой успех для нашего соотечественника. Он в очередной раз победил в конкурентном американском промоушене и продолжает бороться за главный приз турнира – миллион долларов. Российский полусредневес имеет отличные шансы забрать куш, главное – не сбавлять темп и продолжать уверенно сносить соперников.