Конор — одно грандиозное надувательство. Макгрегор просто издевается над всеми

Годы идут, а Конор Макгрегор остаётся самым желанным соперником для звёзд смешанных единоборств. С эпатажным ирландцем мечтают подраться абсолютно все: схватка с Ноториусом автоматически приносит громадный чек и мировую известность. И неважно, что рыжий скандалист давно утратил чемпионский статус и вряд ли сумеет его вернуть. Уже имеющегося уровня популярности Макгрегору хватит ещё на долгие годы.
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра называет Конора самым предпочтительным оппонентом. Ему вторят Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер, Хорхе Масвидаль и другие суперзвёзды. Про бойцов рангом поменьше и говорить нечего, имя ирландца упоминается ими едва ли не в каждом интервью. Хотел подраться с Макгрегором и скандально известный Тони Фергюсон. Но внезапно Эль Кукуй выступил с жёстким заявлением.
«У меня есть пара вещей, чтобы залезть под кожу Макнаггетсу. Например, я не думаю, что Макгрегор мог находиться в пуле USADA в течение последних пяти-шести месяцев. Он был на своей яхте. Поэтому никакие ублюдки не не могли до него там добраться. Но я — величайший в истории, такие всегда остаются на плаву. Кто знает, может, я выслежу его на водном мотоцикле», — рассказал Фергюсон The Schmo.
Если откинуть шелуху про «величайшего», в словах Тони можно найти важный смысл. Действительно, Макгрегор проводит очень много времени на своей яхте. Ирландца можно понять: судно стоимостью более $ 3 млн представляет собой отличное место для отдыха. Красота, скорость и максимальный комфорт не зря прельстили Конора. Только на яхту слишком сложно попасть людям из USADA. Поскольку допинг-офицеры не имеют права предупреждать о точном времени визита, как они находят Макгрегора?
Конор проводит время на яхте не для того, чтобы просто стоять у причала. Он постоянно путешествует, хотя бы между близлежащими городами. И к тому же яхта не поезд, который приходит строго по расписанию. На передвижение по морю могут влиять природные факторы. Вряд ли допинг-офицеры, будь они настроены проверить Макгрегора, сумели бы легко его найти. Предупреждения, а потом и дисквалификация – вот что по идее могло грозить Конору.
При одном условии — если ирландец действительно настроен вернуться в UFC. Учитывая информацию про $ 157 млн, которые Макгрегору за реванш предлагает Флойд Мейвезер, не исключено, что Конор банально водит всех нас за нос. И попросту не собирается драться в ММА, предпочтя огромные деньги бокса. А все желающие, что хотят с ним встретиться в октагоне, лишь тратят время зря. Точно знают только Конор и Дана Уайт. Но нам они не скажут.
- 2 июля 2022
-
15:28
-
15:09
-
14:39
-
13:59
-
13:37
-
13:16
-
12:22
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:07
-
10:32
-
10:11
-
09:52
-
09:17
-
08:36
-
07:42
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56