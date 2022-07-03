О'Мэлли проигрывал бой и ударил соперника пальцами в глаз. Пётр Ян испытал испанский стыд

«Розовый пудель», как окрестил Шона россиянин, может больше не просить поединок у нашего парня. Их уровень не сопоставим.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena в настоящее время проходит турнир UFC 276. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать свой титул от посягательств Джареда Каннонье (№2 рейтинга среднего дивизиона). Ещё в одном чемпионском бою действующий обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски проведёт третий бой с первым номером рейтинга полулёгкого веса Максом Холлоуэем.

Ну а открывает основной кард турнира поединок одного из самых ярких бойцов UFC прямо сейчас. Эпатажный и дерзкий Шон О’Мэлли, которого многие сравнивают с Конором Макгрегором, активно продвигает себя в социальных сетях, ведёт провокационный подкаст и с готовностью устраивает перепалки с коллегами в социальных сетях. Поскольку выступает он в дивизионе Петра Яна, российский боец — одна из его мишеней.



Пётр в своей тонкой и ироничной манере опубликовал в «Твиттере» обращение перед боем Шона: «Эй, розовый пудель, если ты выиграешь в воскресенье и действительно хочешь подраться со мной, осмелься бросить мне вызов, я приму его. Но если ты просто хочешь поднять бесполезный шум для хайпа, то перестань говорить обо мне, трус».



«Я в паре побед от титульного боя, особенно если они будут досрочными. Люди хотят видеть меня чемпионом. Но мне нужно выйти и сделать то, на что я способен. Сначала я должен погасить свет Муньосу, а затем мог бы разобраться с мелким русским чуваком, который бегает и кричит, что с ним никто не хочет драться», — отреагировал на выпад россиянина американский боец.

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Дело за малым — сделать очередной шаг навстречу по-настоящему значимым боям. Соперника Шону подобрали, скажем прямо, не самого лютого. Посудите сами, из последних пяти боёв четыре он проиграл. Да, уровень оппозиции был, безусловно, элитным: Жозе Альдо, Доминик Круз, Фрэнки Эдгар и Алджэмейн Стерлинг. Это именно те бойцы, которых собирается проходить на пути к титулу О'Мэлли. Ну и отметим, что все эти бои бразилец доводил до судейского решения.

Фанаты восторженно встретили Шона. Тот по традиции изобразил максимальный пафос. Но ожидания яркого начала не оправдались. Бойцы начали с разведки. Муньос держал дистанцию, высматривая вариант её разорвать. Преимущество в антропометрии, конечно, грандиозное. О'Мэлли грамотно держал оппонента на дистанции, пробивая редкими одиночными. То хук навстречу выбросит, то ногой приложится. Один из фронт-киков попал в область паха бразильцу. Но всё обошлось. Но по статистике ударов лидировал после первой двадцатиминутки Педро — 19-9.

Судейские записки после 1 раунда боя Муньос — О'Мэлли

В углу Шона не критиковали, но аккуратно попросили активизироваться. И уже на первой минуте американец пару раз опасно сверкнул своей ногой в миллиметрах от головы Муньоса. С точки зрения инициативы О'Мэлли выглядел предпочтительнее, но на исходе третьей минуты американец пальцами пробил по глазам соперника. Возможно, умысла не было, но выглядело неприятно. Бразильцу потребовалась помощь. В итоге Педро драться далее отказался и рефери Джейсон Герцог бой остановил.

А Пётр Ян незамедлительно отреагировал на случившееся, выбрав эмодзи с закрытым рукой лицом. Это именуют «фэйс палм» или испанский стыд. Кстати, на момент инцидента американец проигрывал бой со счётом 28:29. И как бы это закончилось, никому не ведомо.