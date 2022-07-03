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Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье, UFC 276, результат боя, кто победил

Вышел с урной для праха — и не обманул. Адесанья уничтожил любовь фанатов?
Александр Фролов
Адесанья победил Каннонье на UFC 276
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Исраэль делал красиво только перед боем. Его действия в октагоне яростно освистывали.

Устраивать сразу два чемпионских боя на одном номерном турнире становится доброй традицией Даны Уайта и его матчмейкеров. Вот и в программе UFC 276 оказалось два титульных поединка – в полулёгком и среднем весе. Статус главного события турнира получила схватка Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье, хотя завершение трилогии Волкановски – Холлоуэй точно вызывало не меньший интерес зрителей.

Кстати, от очередной защиты Адесаньи серьёзного «огня» многие вообще не ждали. Два последних боя нигерийский новозеландец провёл в прагматичном стиле, выиграв судейскими решениями. Вдобавок его сегодняшний соперник Джаред Каннонье считался андердогом: слишком велика «на бумаге» была разница в классе. К тому же американец получил титульный шанс благодаря всего двум победам подряд.

Действующий чемпион решил добавить шоу, выйдя в октагон с урной для праха, подписанной «Джаред». Тем самым Адесанья в очередной раз пообещал уничтожить оппонента. Который, кстати, выглядел достаточно напряжённо. Впрочем, оба бойца начали поединок неторопливо, откровенно присматриваясь друг к другу. Исраэль держал претендента на дистанции, а Каннонье искал путь через длинные руки чемпиона.

Во втором раунде Адесанья начал перехватывать инициативу. Новозеландский спортсмен действовал быстрее и точнее, а силовые атаки Каннонье почти всегда шли мимо цели. Случилась и небольшая пауза – претендент получил сильный тычок пальцем в глаз. Третья пятиминутка снова прошла с преимуществом чемпиона, хотя Джаред сумел ненадолго зажать соперника у сетки.

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В четвёртом раунде Иззи начал откровенно «сушить» схватку. Чемпион делал ровно столько, чтобы аккуратно забрать пятиминутку по очкам. И это ему удавалось. В заключительной пятиминутке Каннонье, «накачанный» тренерами, сразу бросился вперёд. Что не смутило Адесанью, тормозившего соперника быстрыми ударами с дистанции. Потом был ещё пассивный клинч с одним неплохим попаданием Каннонье. И под гул трибун бой закончился.

Давайте говорить честно – поединок получился невероятно скучным. Адесанья провёл очередную выверенную защиту титула, практически не рискуя. Такого же мнения придерживались и судьи, единогласно отдавшие победу действующему чемпиону. Будем надеяться, что хотя бы Алекс Перейра, сегодня нокаутировавший Шона Стрикленда, навяжет Иззи борьбу. Ведь он уже побеждал его в кикбоксинге.

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