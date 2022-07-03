Хватило бы и одного удара. Бразильский монстр выдал лучший нокаут вечера. Видео

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье, а в соглавном событии вечера Алекс Волкановски в третий раз одолел Макса Холлоуэя. В мейн-карде также состоялся претендентский бой в среднем весе – четвёртый номер дивизиона Шон Стрикленд проверял новичка Алекса Перейру.

У бразильца всего два поединка в UFC, но обе схватки он уверенно выиграл. Сначала Алекс пробил голову Андреаса Михайлидиса летящим коленом, а затем в жёсткой рубке перестрелял Бруно Силву. После двух побед Перейра даже не вошёл в топ-15, но ему тут же организовали поединок с одним из главных претендентов на титульный поединок. Бразилец уже дважды дрался с Адесаньей в кикбоксинге и оба раза побеждал.

Алекс Перейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Перейра настолько круто показал себя в первых двух боях в UFC, что перед схваткой со Стриклендом его считали фаворитом. Но всё же некоторые эксперты до последнего верили в опыт Шона и в то, что американец не станет тягаться с Алексом на его территории, а попробует побороться – в партере его соперник не представляет серьёзной угрозы.

На старте раунда бойцы скромно присматривались и обменивались ударами ногами. Все ждали, когда же Стрикленд пройдёт в ноги, но ожидания не оправдались: Шон чересчур поверил в себя и решил поиграть в кикбоксёра, за что поплатился. В середине первого отрезка Алекс уронил его левым хуком и на всякий случай добил правым джебом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть бой можно в телеграм-канале UFC Russia.

После боя бразилец вызвал Адесанью. «Многие люди говорят о двух моих победах над Исраэлем Адесаньей и отмечают, что они были в кикбоксинге. Теперь я готов победить его здесь. Думаю, я заслужил это», – сказал Алекс Джо Рогану.

Исраэль в скучнейшем поединке победил Джареда Каннонье и подтвердил, что теперь хочет побиться с Алексом.

«Алекс Перейра – следующий. Легко нокаутировать этого деревенщину Шона Стрикленда, потому что он парировал удары. Как я сказал на пресс-конференции, в следующий раз, когда я надену на него коньки, он замерзнет как Эльза», – заявил действующий чемпион на глазах у Перейры, который переоделся после своего боя и вернулся в зал, чтобы посмотреть поединок старого знакомого.

Пока понятно только одно: план UFC осуществился. Промоушен и фанаты получили супербой в среднем весе. Алекс Перейра и Исраэль Адесанья проведут трилогию, и не исключено, что Иззи впервые за время выступлений в UFC выйдет на поединок андердогом.