Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля

Беда чемпиона в том, что его бои не хотят смотреть даже фанаты.

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье, а в соглавном событии вечера Алекс Волкановски в третий раз одолел Макса Холлоуэя. В мейн-карде также состоялся претендентский бой в среднем весе – четвёртый номер дивизиона Шон Стрикленд проверял новичка Алекса Перейру.

Перейра – не просто залётный парень из Бразилии. Алекс – топовый кикбоксёр и бывший двойной чемпион Glory в среднем и полутяжёлом дивизионах. Но главное, что ещё до титульных сражений в главном кикбоксинг-промоушене Перейра дважды встречался с Адесаньей в китайской организации с похожим названием, Glory of Heroes, и оба раза бразилец победил. Впервые парни подрались в апреле 2016 года. Тогда поединок продлился все три раунда, в которых Перейра действовал первым номером, перебил Исраэля и логично выиграл единогласным решением судей.

Реванш случился спустя год. Во втором поединке Иззи выглядел немного увереннее, но в начале третьего раунда Перейра донёс до подбородка нигерийца плотный хук, после которого Адесанья рухнул на настил. Встать Исраэль не смог, а Алекс ещё и издевался над лежащим соперником – что-то ему кричал и показывал неприличные жесты.

Права на видео принадлежат Glory of Heroes. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Glory of Heroes.

Бразилец более чем выгоден UFC как соперник для Адесаньи. У Иззи давно не было таких интересных и опасных оппонентов. Помимо яркого общего бэкграунда в кикбоксинге, у Алекса ещё одно достоинство, которых нет у других претендентов: он не боится Адесанью. Пока другие вроде Каннонье или Ромеро стесняются подойти к чемпиону, Перейра сам разорвёт дистанцию и пару раз хорошенько пробьёт в голову.

Вероятно, Дана Уайт устал от того, что поединки Исраэля называют скучными, а фанаты уходят с трибун. Алекс Перейра действительно может выпнуть Иззи с трона. Поэтому победа бразильца над Иззи будет только выгодна UFC – кредит доверия Адесанья исчерпал.

Поражение Адесаньи выгодно UFC не только потому, что промоушен получит зрелищного чемпиона. Благодаря победе Перейры подняться в весе сможет Камару Усман – лучший боец организации в данный момент. Нигериец не хочет биться в среднем весе из-за соотечественника Адесаньи, но отомстить Алексу за Иззи – вполне вариант. Тем более нулевой в борьбе Перейра – лёгкая добыча для Усмана.

Алекс Перейра — Шон Стрикленд Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В случае победы Перейры новые возможности откроются и перед Исраэлем. Он сможет подняться в весе и поконкурировать с полутяжами. Поединки нигерийца против Иржи Прохазки или Александара Ракича точно заинтересуют фанатов. Пусть Адесанья и проиграл Яну Блаховичу, но почему бы не попробовать ещё раз?