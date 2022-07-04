Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night: дос Аньос – Физиев, Денис Тюлюлин – Джейми Пикетт, как Тюлюлин победил после удара в пах, видео

«Хороший удар, но ниже пояса». Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
Евгений Нарижный
Как Тюлюлин победил после удара в пах
Комментарии
Денис Тюлюлин не виноват, что ему отдали победу. Это компенсация за страдания.

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Рафаэль Физиев встретится с Рафаэлем дос Аньосом. Тем же вечером российский боец Денис Тюлюлин проведёт второй бой в промоушене – его соперником станет Джейми Пикетт.

До UFC Тюлюлин выступал во множестве различных организаций — от ACB до UAE Warriors. В 2017 году Денис один раз выступил на турнире ProFC в Ростове, где встретился с украинцем Эдуардом Мальковым, который на момент схватки с Тюлюлиным провёл лишь один профессиональный поединок.

«Каждую ночь вижу дом во сне». Новичок UFC Тюлюлин — про жизнь в США и менталитет россиян «Каждую ночь вижу дом во сне». Новичок UFC Тюлюлин — про жизнь в США и менталитет россиян
В UFC больше не подписывают российских бойцов. Виной тому — власти США В UFC больше не подписывают российских бойцов. Виной тому — власти США
Волкановски устроил Холлоуэю тотальный декласс! Алекс доказал, что всегда был круче Волкановски устроил Холлоуэю тотальный декласс! Алекс доказал, что всегда был круче

Бой продлился недолго. После пары неакцентированных ударов Дениса Мальков ответил сильным боди-киком, который всё и закончил. Удар Эдуарда пришёлся Тюлюлину в пах – россиянин упал на канвас и скорчился от боли. «Хороший удар, но ниже пояса», – от растерянности сказали комментаторы во время «выстрела» Малькова.

Украинцу наверняка стало стыдно за неточный удар. Он подошёл к Тюлюлину и неловко попытался извиниться, но Денису было не до извинений. Россиянин не мог подняться пару минут, а помог только рефери Армен Ананян, который держал ноги Тюлюлина и бил ему по пяткам, чтобы унять боль. Непонятно, почему рефери выполнял обязанности врачей, но главное, что Денису удалось встать.

Права на видео принадлежат ProFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале PROFC MMA.

Однако продолжить бой россиянин не смог, и судьи долго совещались о том, какого результата заслуживает этот поединок. В итоге судейская коллегия присудила победу Тюлюлину, хотя во всех приличных организациях встречу признали бы несостоявшейся, ведь она продолжалась всего 20 секунд. Чтобы поединок завершился техническим решением, бойцы должны провести в клетке больше половины отведённого времени. Самый яркий пример – бой Александра Романова и Хуана Эспино в UFC, когда Романов победил раздельным решением после удара в пах в начале третьего раунда.

В статистических базах есть серьёзные расхождения по поводу поединка Тюлюлина. Tapology утверждает, что Тюлюлин победил другого украинца, Романа Огульчанского. Это неправда, хотя Роман принимал участие в том ивенте – победил Гусейна Эсенбаева. В Sherdog не напутали соперника, зато решили, что исход поединка – no contest, так что в рекорд обоих спортсменов на этой платформе он не записан.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC Денис Тюлюлин •••

Заглавное фото: Mike Roach/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022