«Хороший удар, но ниже пояса». Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Рафаэль Физиев встретится с Рафаэлем дос Аньосом. Тем же вечером российский боец Денис Тюлюлин проведёт второй бой в промоушене – его соперником станет Джейми Пикетт.
До UFC Тюлюлин выступал во множестве различных организаций — от ACB до UAE Warriors. В 2017 году Денис один раз выступил на турнире ProFC в Ростове, где встретился с украинцем Эдуардом Мальковым, который на момент схватки с Тюлюлиным провёл лишь один профессиональный поединок.
Бой продлился недолго. После пары неакцентированных ударов Дениса Мальков ответил сильным боди-киком, который всё и закончил. Удар Эдуарда пришёлся Тюлюлину в пах – россиянин упал на канвас и скорчился от боли. «Хороший удар, но ниже пояса», – от растерянности сказали комментаторы во время «выстрела» Малькова.
Украинцу наверняка стало стыдно за неточный удар. Он подошёл к Тюлюлину и неловко попытался извиниться, но Денису было не до извинений. Россиянин не мог подняться пару минут, а помог только рефери Армен Ананян, который держал ноги Тюлюлина и бил ему по пяткам, чтобы унять боль. Непонятно, почему рефери выполнял обязанности врачей, но главное, что Денису удалось встать.
Права на видео принадлежат ProFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале PROFC MMA.
Однако продолжить бой россиянин не смог, и судьи долго совещались о том, какого результата заслуживает этот поединок. В итоге судейская коллегия присудила победу Тюлюлину, хотя во всех приличных организациях встречу признали бы несостоявшейся, ведь она продолжалась всего 20 секунд. Чтобы поединок завершился техническим решением, бойцы должны провести в клетке больше половины отведённого времени. Самый яркий пример – бой Александра Романова и Хуана Эспино в UFC, когда Романов победил раздельным решением после удара в пах в начале третьего раунда.
В статистических базах есть серьёзные расхождения по поводу поединка Тюлюлина. Tapology утверждает, что Тюлюлин победил другого украинца, Романа Огульчанского. Это неправда, хотя Роман принимал участие в том ивенте – победил Гусейна Эсенбаева. В Sherdog не напутали соперника, зато решили, что исход поединка – no contest, так что в рекорд обоих спортсменов на этой платформе он не записан.
- 4 июля 2022
-
12:51
-
11:59
-
10:14
-
09:17
-
06:56
-
06:30
-
06:19
-
01:00
-
00:25
- 3 июля 2022
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:22
-
21:42
-
21:07
-
19:28
-
19:10
-
18:53
-
18:37
-
16:19
-
16:08
-
15:11
-
14:29
-
13:36
-
12:59
-
11:58
-
11:10
-
10:23
-
10:09
-
09:34
-
09:21
-
09:03
-
08:48
-
08:42
-
08:39