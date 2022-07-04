«Хороший удар, но ниже пояса». Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл

Денис Тюлюлин не виноват, что ему отдали победу. Это компенсация за страдания.

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC 276, в главном поединке которого Рафаэль Физиев встретится с Рафаэлем дос Аньосом. Тем же вечером российский боец Денис Тюлюлин проведёт второй бой в промоушене – его соперником станет Джейми Пикетт.

До UFC Тюлюлин выступал во множестве различных организаций — от ACB до UAE Warriors. В 2017 году Денис один раз выступил на турнире ProFC в Ростове, где встретился с украинцем Эдуардом Мальковым, который на момент схватки с Тюлюлиным провёл лишь один профессиональный поединок.

Бой продлился недолго. После пары неакцентированных ударов Дениса Мальков ответил сильным боди-киком, который всё и закончил. Удар Эдуарда пришёлся Тюлюлину в пах – россиянин упал на канвас и скорчился от боли. «Хороший удар, но ниже пояса», – от растерянности сказали комментаторы во время «выстрела» Малькова.

Украинцу наверняка стало стыдно за неточный удар. Он подошёл к Тюлюлину и неловко попытался извиниться, но Денису было не до извинений. Россиянин не мог подняться пару минут, а помог только рефери Армен Ананян, который держал ноги Тюлюлина и бил ему по пяткам, чтобы унять боль. Непонятно, почему рефери выполнял обязанности врачей, но главное, что Денису удалось встать.

Права на видео принадлежат ProFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале PROFC MMA.

Однако продолжить бой россиянин не смог, и судьи долго совещались о том, какого результата заслуживает этот поединок. В итоге судейская коллегия присудила победу Тюлюлину, хотя во всех приличных организациях встречу признали бы несостоявшейся, ведь она продолжалась всего 20 секунд. Чтобы поединок завершился техническим решением, бойцы должны провести в клетке больше половины отведённого времени. Самый яркий пример – бой Александра Романова и Хуана Эспино в UFC, когда Романов победил раздельным решением после удара в пах в начале третьего раунда.

В статистических базах есть серьёзные расхождения по поводу поединка Тюлюлина. Tapology утверждает, что Тюлюлин победил другого украинца, Романа Огульчанского. Это неправда, хотя Роман принимал участие в том ивенте – победил Гусейна Эсенбаева. В Sherdog не напутали соперника, зато решили, что исход поединка – no contest, так что в рекорд обоих спортсменов на этой платформе он не записан.