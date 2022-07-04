Крутая карьера сложилась далеко не у всех. Кого-то настигла карма.

Эти шестеро мужчин победили Фёдора Емельяненко. Что с ними стало?

В карьере Фёдора Емельяненко случилось всего шесть поражений. Последний Император проигрывал как бойцам топового уровня, так и совсем средним парням. А где сейчас его обидчики?

Цуёси Косака

Косака нанёс Федору первое поражение в карьере. Это случилось в декабре 2000 года в пятом профессиональном поединке Последнего Императора. Схватка прошла в японском промоушене Rings, а неудачу в бою Косаки никогда не считают полноценным поражением – всё-таки Фёдор уступил лишь из-за сечки на 17-й секунде первого раунда.

На момент боя с молодым Емельяненко Косаке было уже 32, но японец по-прежнему выступает на высоком уровне. Цуёси не бился девять лет, с 2006-го по 2015-й. После камбэка он выиграл два боя и уступил в трёх. Последний поединок 52-летний Косака провёл в апреле 2022-го в промоушене Rizin – уже в первом раунде избил Микио Уеду, парня с рекордом 0-0.

Цуёси Косака Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Фабрисиу Вердум

Первое болезненное поражение Фёдора. Спустя 10 лет после случайности с Косакой российский боец встретился с Вердумом в Strikeforce. Уже на второй минуте Фёдор попался в треугольник – он до последнего пытался выбраться, но джиу-джитсу легендарного бразильца оказалось сильнее, и Емельяненко постучал.

Права на видео принадлежат Zuffa. Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

В 2020-м Вердум закончил карьеру в UFC и перешёл в PFL, где провёл скандальный бой против Ренана Феррейры. Судья зафиксировал поражение Фабрисиу техническим нокаутом в середине первого раунда, но перед этим Вердум душил Ренана тем же треугольником, и рефери не заметил, как Феррейра постучал. Из-за ошибки судьи поединок в итоге признали несостоявшимся. Вердум покинул PFL, но недавно вернулся в лигу – его следующий бой пока не анонсирован.

Антониу Силва

Бигфут не стал бы таким известным без победы над Фёдором. Силва побил россиянина сразу после его поражения от Вердума. Антониу избил Фёдора – бой остановили решением врача после второго раунда.

Сейчас 42-летний Бигфут идёт на серии из семи поражений подряд в ММА. Бразильцу активно подкидывают работу в России: недавно он проиграл ученику Фёдора Олегу Попову, а на осень анонсированы его поединки по правилам бокса против Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. Силва не исключил, что после турне по России он закончит карьеру.

Дэн Хендерсон

Дэн довёл серию поражений Фёдора в Strikeforce до трёх боёв. Бойцы ярко зарубились на старте первого раунда – всё привело к тому, что Хендо забил Емельяненко в углу клетки.

Последний поединок Хендерсон провёл в UFC против Майкла Биспинга в октябре 2016-го, а чуть позже сразился по правилам грэпплинга против Джона Джонса. Обе встречи Хендо проиграл, теперь он держит свой зал, продвигает женскую борьбу вольного стиля и живёт как обычный американец – ходит на рыбалку, тусуется на концертах и отмечает Рождество с семьёй.

Дэн Хендерсон и Фёдор Емельяненко Фото: Josh Hedges/Getty Images

Мэтт Митрион

Одно из самых обидных поражений в карьере Фёдора. В главном событии турнира Bellator в Нью-Йорке российский боец и Митрион отправили друг друга в обоюдный нокдаун, после чего первым вскочить и добить соперника успел Мэтт.

После победы над Последним Императором карьера у Митриона не заладилась. Он одолел Роя Нельсона, а затем провёл пять поединков в Bellator без побед – четыре поражения и один бой, признанный несостоявшимся. В последний раз Мэтт дрался в ноябре 2021-го: он вышел в треугольный ринг и проиграл Александру Флоресу решением.

Райан Бейдер

Фёдор проиграл Бейдеру уже на 35-й секунде первого раунда – Дарт поймал россиянина левым хуком и добил на канвасе. В данный момент это последнее поражение Последнего Императора – всего у него их шесть.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно на YouTube-канале BellatorMMA.

Через полтора года после победы над Емельяненко Бейдер проиграл Вадиму Немкову и отдал пояс в полутяжёлом весе. Зато американец по-прежнему держит титул Bellator в тяжах – в январе 2022-го он одолел другого ученика Фёдора, временного чемпиона Валентина Молдавского, а в мае побил Чейка Конго. Бейдер остаётся самым желанным соперником Емельяненко. Не исключено, что бойцы проведут реванш.