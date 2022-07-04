В бой идут одни старики. Чисора или Пулев, кто выживет в этой бойне?

Дата и время турнира

Матч-реванш между ветеранами бокса Дереком Чисорой и Кубратом Пулевым состоится 9 июля в Лондоне на O2 Arena. Первая встреча шестилетней давности закончилась победой Пулева раздельным решением судей. Помимо главного боя, в карде заявлено ещё семь поединков, среди которых стоит обратить внимание на непобеждённого узбека Исраила Мадримова.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет показана на стриминговой платформе DAZN, которая традиционно работает по системе платных трансляций (PPV). Информации о показе поединка Чисоры и Пулева на территории РФ нет.

Полный кард турнира

Дерек Чисора (32-12-0) — Кубрат Пулев (29-2) — 12-раундовый бой в тяжёлом весе;

Исраил Мадримов (8-0) — Мишель Соро (35-3-1);

Феликс Кэш (15-0) — Вон Александр (17-6-1);

Каоймин Агьярко (11-0) — Лукаш Мациек (28-4-1);

Фабио Уордли (13-0) — Неизвестно;

Рамла Али (5-0) — Агустина Мариса Белен Рохас (6-1);

Соломон Дакрес (3-0) — Кевин Николас Эспиндола (7-4);

Юсуф Ибрагим (1-0) — Франсиско Родригес (1-6).

Наш прогноз на бой

Чисоре 38 лет, а Пулеву уже 41 год. Британец проиграл последние три боя решением судей Александру Усику и дважды экс-чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру. Причём Дерек в свои годы смог доставить им проблемы. И это несмотря на тот факт, что у него уже 12 поражений в послужном списке. А пороха в пороховнице достаточно.

Дерек Чисора и Кубрат Пулев Фото: Tom Dulat/Getty Images

Что касается Пулева, то с годами он снизил требования к себе. Если вынести за скобки чемпионский бой против Энтони Джошуа двухлетней давности, то можно сделать вывод, что болгарин гоняется только за чеками. Он больше не востребован в элитном клубе. В последний раз он дрался около двух месяцев назад на такой сомнительной площадке, как Triller Fight Club, известной тем, что не выплачивает гонорары бойцам. Сергей Ковалёв до сих пор не получил деньги от организаторов.

Поэтому мы полагаем, что благодаря более конкурентным схваткам за последнее время победу может одержать Чисора. Тем более боевые качества всегда были при нём.