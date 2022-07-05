Отец бокса защищал короля Англии. Он придумал перчатки и правила, но умер в нищете

Кулачные бои зародились в глубокой древности. Ещё древние римляне любили выяснять отношения «на кулачках», что оставило большой след в культуре. Но как банальная кулачная рубка превратилась в бокс? Огромный вклад здесь внёс человек по имени Джен Бротон, родившийся ровно 318 лет назад. Сейчас про него мало кто знает, но Джек включён в Международной зал боксёрской славы под гордой подписью «пионер спорта».

Наш герой родился в деревеньке Бонтон, став очередным сыном в семье небогатого фермера. Как было принято в те времена, парень рано покинул отчий дом и отправился в Бристоль. Там он стал лодочником и вскоре нарвался на конфликт с местными хулиганами. В потасовке Бротон блестяще проявил себя, что заметил Джеймс Фигг – известный боец, чьи кулаки и дубина были знакомы многим любителям драк. Он то и увёз Джона в Лондон.



После небольшого обучения парень стал «спортсменом» в амфитеатре Фигга – аналогом современного дворца спорта. И победы посыпались одна за другой: зеваки толпами покупали билеты, лишь бы увидеть очередной нокаут от звезды кулачного спорта. Бротона всё устраивало до трагедии, произошедшей в 1741 году: он тогда победил Джорджа Стивенсона, который вскоре умер от полученных травм. И тогда Джон задумался о введении некоего свода правил.

Бротон корпел над бумагой два года, но работа прошла не зря – опубликованный им в 1743 году свод правил обрёл большую популярность. Конечно, до современного бокса было ещё далеко: например, между раундами был 30-секундный перерыв, но сами раунды заканчивались только в случае падения одного из боксёров. Тем не менее, правила Бротона продержались неизменными почти 100 лет! Настолько удачными и лаконичными они оказались.

Вдобавок Джон и придумал первые боксёрские перчатки, которыми защищал руки на тренировках. Боксёр берёг не только свои костяшки, но головы аристократических учеников, которые считали честью заниматься под его руководством. Хотя в боях спортсмены продолжали использовать только голые кулаки. Вошёл в историю и «удар Бротона» — жёсткое попадание по рёбрам в области печени.

Джек Бротон, который придумал правила бокса Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Благодаря помощи влиятельных поклонников спорта Бротон вскоре открыл свой амфитеатр, где были весьма бюджетные цены. Дела спортсмена шли прекрасно до 1750 года, когда он сенсационно проиграл мяснику Джеку Слэку из-за травмы. Герцог Уильям Камберлендский, ставивший на фаворита, проиграл 10 тысяч фунтов – нереальные деньги по тем временам. Расстроился и закрыл амфитеатр Бротона, оставив того без кулачных боёв.



Нельзя было сказать, что Джон оказался без средств к существованию. Помимо бокса, он служил в королевской гвардии и был личным телохранителем короля Георга II. Бротон даже принимал участие в победной битве с французами при Деттингене! Увы, постепенно возраст начал брать своё и нашего героя уволили из армии. Никакого соцобеспечения тогда не существовало и последние дни свои долгой жизни легендарный боксёр закончил в нищете. Но вошёл в историю.