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UFC Fight Night: Рафаэль дос Аньос — Рафаэль Физиев, Нина Нуньес — Синтия Кальвильо, что известно о жене Аманды Нуньес

Аманда и Нина Нуньес — главная ЛГБТ-пара в UFC. Завели ребёнка, но хотят провести бой
Евгений Нарижный
Что известно о жене Аманды Нуньес
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Жена бразильской чемпионки пожертвовала карьерой ради семьи.

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Рафаэль дос Аньос встретится с Рафаэлем Физиевым. Тем же вечером боец женского наилегчайшего дивизиона Нина Нуньес проведёт бой с Синтией Кальвильо.

Нина выступает в UFC почти восемь лет, но широкую известность она получила не благодаря перформансам в клетке, а из-за отношений с чемпионкой промоушена, Амандой Нуньес. Как пишет Bleach Report, бразильянка и американка познакомились в 2012-м, когда тренировались в зале American Top Team. Аманда выступала в промоушене Invicta, а Нине, которая до свадьбы с Нуньес носила фамилию Ансарофф (у девушки македонские корни), только предстояло пройти через эту же организацию, перед тем как попасть в лучшую лигу мира.

Аманда и Нина Нуньес

Аманда и Нина Нуньес

Фото: Mike Roach/Getty Images

Девушки спарринговали вместе, у них завязались отношения, а летом 2018-го они объявили о помолвке. Нуньес доминировала в двух дивизионах, а Ансарофф пошла другим путём. Девушка шла на серии из четырёх побед в UFC, но после поражения от Татьяны Суарес приостановила карьеру по причине беременности. Риган Энн Нуньес родилась 24 сентября 2020-го, а спустя полгода Нина вернулась в октагон, но уступила Маккензи Дерн.

После беременности Ансарофф быстро вернула отличную физическую форму. Девушка знает, как терять лишние килограммы благодаря ММА – в 14 лет она занялась смешанными единоборствами, но это было не логичным шагом после тхэквондо и борьбы, а способом похудеть. Нине понадобилось сбросить вес из-за последствий серьёзной аварии на мотоцикле.

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Большинство фанатов UFC уверены, что Аманда Нуньес – невероятно жёсткая девушка и с ней не стоит шутить даже за пределами клетки. Нина уверяет, что это не так: «На самом деле Аманда – полная противоположность тому, что все думают о ней. Когда я впервые встретила её, то подумала: «Эта леди – сумасшедшая». Но она самая большая милашка, которая сделает всё для близких. Она обожает веселиться. Она становится серьёзной только в тот момент, когда дверь клетки захлопывается».

Девушки с давних пор секундируют друг друга, но заявляли, что не исключают очный поединок. «Мы уже говорили об этом. После того как она завоюет титул, а я возьму пояс в минимальном весе, мы проведём супербой в наилегчайшем дивизионе… Мы реально попытаемся убить друг друга. Почему бы и нет? Принесём деньги домой в одно семейство», – говорила Нина перед защитой Аманды против Холли Холм.

Аманда и Нина Нуньес

Аманда и Нина Нуньес

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Чемпионка же заявила, что хотела бы завершить карьеру боем против второй половины. «Мой последний бой будет против Нины, а затем я уйду на пенсию», – заявляла Аманда. В тот момент бразильянка вряд ли представляла, что ей придётся возвращать титул в поединке с Джулианной Пеньей.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Аманда Нуньес •••

Заглавное фото: Из личного архива Нины и Аманды Нуньес

Источник: «Чемпионат»

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