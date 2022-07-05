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UFC Fight Night: Рафаэль дос Аньос — Рафаэль Физиев, когда бой, почему Атаман не выступает под киргизским флагом

Лучший боец Киргизии отказался от флага. Физиеву дорого обошёлся религиозный скандал
Денис Дорофеев
Почему Физиев не выступает под киргизским флагом
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Рафаэлю пришлось срочно собирать семью и переселяться в Таиланд.

Рафаэль Физиев является восходящей звездой лёгкого дивизиона, за что удостоился главного боя в предстоящем в эти выходные турнире UFC Fight Night против Рафаэля дос Аньоса. Это будет второе выступление Атамана без флага Кыргызстана. В прошлой схватке против Брэда Риддела Рафаэля представили как резидента тайского города Пхукет.

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В прошлом году у Атамана были проблемы с киргизским муфтиятом. Всё началось с того, что Физиев опубликовал в соцсетях видео с иракской мечети в городе Наджаф. В подписи к видео были следующие предложения:

«Не передать эти чувства… Какой великий дух, какая великая энергетика брата его светлости Пророка Мухаммада… советую каждому быть здесь и испытать эти невероятные чувства!»

Плюс Физиев добавил, что город Кербела является самым священным городом для мусульман после Мекки и Медины. Тут есть одна важная загвоздка. Рафаэль является шиитом, а подавляющая часть населения Кыргызстана — это сунниты. А Наджаф и Кербела важны только для представителей шиитского течения. Эти слова не обошли стороной экс-муфтия Киргизии Максатбека Токтомушева. И муфтий раскритиковал Физиева за эту публикацию.

«Нельзя делать такие призывы, я открыто об этом говорю. Это может привести к межрелигиозному конфликту. Поэтому я надеюсь, что наш спортсмен правильно воспримет мои слова и прекратит свои призывы. Ничего плохого в том, что у него другие убеждения», — заявил Токтомушев.

Рафаэль Физиев и Брэд Риддел

Рафаэль Физиев и Брэд Риддел

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но лёд тронулся, и процесс обструкции был запущен. Боец получил множество гневных сообщений, которые исчислялись тысячами. И поэтому Физиев принял решение покинуть страну и отречься от флага Кыргызстана. Он опубликовал видеообращение, которое впоследствии было удалено.

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных людей в Кыргызстане. Из-за этой травли, лживых, непонятно для чего сделанных видео мы получаем множество гневных сообщений. Речь идёт не о десятках, а о сотнях и тысячах сообщений. И я удивлён, что пишут даже моей жене. Зачем, если можно мне писать?

Что я хочу сказать… Я никогда не был проповедником и ничего не проповедовал. Всего лишь делаю то же, что и миллионы людей делают в социальных сетях — показываю свою жизнь, то, чем я и занимаюсь каждый день. У каждого человека есть мнение, и каждый человек вправе в светском государстве делать в рамках закона то, что он пожелает.

В ближайшее время будем думать о переезде из этой страны, потому что всё вот так вот пошло. Плюс я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана, мы сами по себе, никому ничем не обязаны, и нам никто ничего не обязан», — рассказал Физиев.

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В ответ пресс-служба духовного управления мусульман Кыргызстана выпустила следующее заявление:

«Муфтият к этому не имеет никакого отношения. Муфтият никого не запугивает и не травит. Наша миссия — просвещать народ и рассказывать о ценностях в религии. Мы удивлены тем, что Рафаэль Физиев связал свой выезд из Кыргызстана с нами».

В итоге Атаман покинул Киргизию и переехал в Таиланд. Там он занимается в зале Muay Thai Tiger, где свои сборы проводили Пётр Ян, Хамзат Чимаев и Ярослав Амосов.

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