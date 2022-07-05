Лучший боец Киргизии отказался от флага. Физиеву дорого обошёлся религиозный скандал

Рафаэль Физиев является восходящей звездой лёгкого дивизиона, за что удостоился главного боя в предстоящем в эти выходные турнире UFC Fight Night против Рафаэля дос Аньоса. Это будет второе выступление Атамана без флага Кыргызстана. В прошлой схватке против Брэда Риддела Рафаэля представили как резидента тайского города Пхукет.

В прошлом году у Атамана были проблемы с киргизским муфтиятом. Всё началось с того, что Физиев опубликовал в соцсетях видео с иракской мечети в городе Наджаф. В подписи к видео были следующие предложения:

«Не передать эти чувства… Какой великий дух, какая великая энергетика брата его светлости Пророка Мухаммада… советую каждому быть здесь и испытать эти невероятные чувства!»

Плюс Физиев добавил, что город Кербела является самым священным городом для мусульман после Мекки и Медины. Тут есть одна важная загвоздка. Рафаэль является шиитом, а подавляющая часть населения Кыргызстана — это сунниты. А Наджаф и Кербела важны только для представителей шиитского течения. Эти слова не обошли стороной экс-муфтия Киргизии Максатбека Токтомушева. И муфтий раскритиковал Физиева за эту публикацию.

«Нельзя делать такие призывы, я открыто об этом говорю. Это может привести к межрелигиозному конфликту. Поэтому я надеюсь, что наш спортсмен правильно воспримет мои слова и прекратит свои призывы. Ничего плохого в том, что у него другие убеждения», — заявил Токтомушев.

Рафаэль Физиев и Брэд Риддел Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но лёд тронулся, и процесс обструкции был запущен. Боец получил множество гневных сообщений, которые исчислялись тысячами. И поэтому Физиев принял решение покинуть страну и отречься от флага Кыргызстана. Он опубликовал видеообращение, которое впоследствии было удалено.

«Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и некоторых известных людей в Кыргызстане. Из-за этой травли, лживых, непонятно для чего сделанных видео мы получаем множество гневных сообщений. Речь идёт не о десятках, а о сотнях и тысячах сообщений. И я удивлён, что пишут даже моей жене. Зачем, если можно мне писать?

Что я хочу сказать… Я никогда не был проповедником и ничего не проповедовал. Всего лишь делаю то же, что и миллионы людей делают в социальных сетях — показываю свою жизнь, то, чем я и занимаюсь каждый день. У каждого человека есть мнение, и каждый человек вправе в светском государстве делать в рамках закона то, что он пожелает.

В ближайшее время будем думать о переезде из этой страны, потому что всё вот так вот пошло. Плюс я прекращаю выступать под флагом Кыргызстана, мы сами по себе, никому ничем не обязаны, и нам никто ничего не обязан», — рассказал Физиев.

В ответ пресс-служба духовного управления мусульман Кыргызстана выпустила следующее заявление:

«Муфтият к этому не имеет никакого отношения. Муфтият никого не запугивает и не травит. Наша миссия — просвещать народ и рассказывать о ценностях в религии. Мы удивлены тем, что Рафаэль Физиев связал свой выезд из Кыргызстана с нами».

В итоге Атаман покинул Киргизию и переехал в Таиланд. Там он занимается в зале Muay Thai Tiger, где свои сборы проводили Пётр Ян, Хамзат Чимаев и Ярослав Амосов.