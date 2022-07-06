Дебютировал в UFC в 51 год. Чем так крут этот дед, что сразу дрался с чемпионом?

Легендарный чемпион UFC в тяжёлом весе Рэнди Кутюр провёл последний бой в промоушене в возрасте 48 лет. Именно Капитана Америка многие считают старейшим бойцом, когда-либо дравшемся в промоушене. Но за 17 лет до рекорда Рэнди в октагон ступал и более пожилой файтер.

В декабре 1994 года на турнире UFC 4: Revenge of Warriors чемпион первых двух ивентов Ройс Грейси участвовал в турнире-восьмёрке. Первым соперником оказался американец Рон ван Клиф, которому на момент поединка был 51 год. Но не только возраст помешал ван Клифу победить Грейси: бразилец стал его первым соперником в ММА.

Рон ван Клиф Фото: Из личного архива Рона ван Клифа

Рона нельзя причислять к тем пенсионерам, что выходят подраться в клетку поп-ММА промоушенов ради хорошего гонорара. Американец начал карьеру в боевых искусствах с карате. Он участвовал как в полноконтактных, так и в бесконтактных турнирах сначала в Нью-Йорке, а затем и на международном уровне.

Рон не фокусировался только на спорте – он строил карьеру актёра, а первую роль получил в 1974 году, когда снялся в гонконгском фильме «Чёрный дракон» – позже это имя стало его прозвищем. Большинство лент, в которых ван Клиф снимался в 1970-х – фильмы жанра блэксплотейшн, ориентированные на темнокожую аудиторию рабочего класса. Со временем уровень картин с участием ван Клифа рос, а помимо ролей в кино, ему предлагали работу постановщика бойцовских сцен.

При этом американец развивался в единоборствах, что привело его в октагон UFC. Это случилось только в 1994-м – в возрасте, когда все бойцы уже завершают карьеру. По словам ван Клифа, он увидел турнир UFC 3 по телевизору и оказался загипнотизирован настолько, что захотел испытать себя.

«Я тренировался около шести недель – кикбоксинг, борьба и так далее. Тренер сломал мне левую лодыжку за неделю до выхода в октагон. Это действительно сложная задача – привести 51-летнее тело в форму. Я набрал семь килограммов мышц и весил 86 кило вместо привычных 79. Никто не думал, что я действительно буду драться в UFC. Представьте, что Ройс Грейси становится вашим первым соперником. Ух ты! Это одно из самых интересных соревнований, в которых я имел честь участвовать», – вспоминал ван Клиф в интервью MMANews.

Первый и единственный бой ван Клифа в UFC продлился недолго: Ройс Грейси заключил его шею в замок на четвёртой минуте. Когда промоушен находился в первозданном виде, бойцы сражались в чём пришли, так что Грейси душил Рона в кимоно. Несмотря на поражение, у ван Клифа остались приятные воспоминания о промоушене. Но есть и жуткие флешбэки.

Права на видео принадлежат UFC.

«Самое яркое воспоминание, как Большой Джон Маккарти сказал: «Ты готов?» Я улыбнулся ему, как маленький ребёнок в магазине игрушек. Худшее воспоминание – когда я открыл дверь лифта на турнире UFC 5 или 6 и увидел, как Танк Эбботт и несколько его головорезов топтали бойца на полу на глазах его жены и сына. Не буду упоминать, кого они пинали. Это была позорная ситуация. Ничего никогда не происходило от руководства UFC, они делали вид, что этого не было», – рассказывал ван Клиф.

После поединка на UFC 4 американцу предложили должность комиссара, он согласился, но ушёл из организации после седьмого турнира. В промоушене Рон, по его собственным словам, получил шесть тысяч долларов: одну тысячу – за бой с Грейси и ещё пять – за работу комиссаром. Карьеру в единоборствах после UFC Рон не закончил. Он соревновался до 2002-го и ушёл из спорта после победы в all-American чемпионате по карате в возрасте 60 лет. За 40-летнюю карьеру ван Клиф поучаствовал в более чем 900 турнирах, пять раз выиграл чемпионат мира и 15 – первенство США.