Олимпийский чемпион ослеп на 80%. Кулинарные пристрастия едва не угробили карьеру Ригондо

Двукратный олимпийский чемпион по боксу и чемпион мира в двух весовых категориях 41-летний Гильермо Ригондо продолжает свою профессиональную карьеру. Спустя неделю после близкого поражения решением судей от Винсента Астролабио (5 марта) случилась катастрофа — взорвалась скороварка во время готовки. И кипяток попал прямо в лицо Ригондо. Боец очень серьёзно пострадал — он получил ожоги лица и лишился зрения на 80%. Кроме того, Гильермо ещё получил ожог груди.

Будущее кубинца было под большим вопросом. Команда бойца надеялась, что он отделается повреждениями ткани, сетчатки и роговицы. Этот диагноз давал повод не только на продолжение полноценной жизни, но и профессиональной карьеры. Вместе с тем были опасения, что потребуется операция, в случае если задеты глазной нерв и зона за сетчаткой. Тогда прогнозы были бы менее оптимистичными.

«В ближайшие 7-10 дней определится судьба его бойцовской карьеры и его будущее, потому что в течение этого периода роговица должна восстановиться. От этого станет понятно, сможет ли он видеть или нет. Но, судя по последним 24 часам, у него всё хорошо», — сказал менеджер бойца Алекс Борнот.



Стоит отметить, что Ригондо готовил в скороварке чёрные бобы — одно из любимых блюд кубинца. Он постоянно их готовил и ни разу не сталкивался с проблемами. Поэтому эта новость со взрывом могла удивить некоторых знакомых с Гильермо людей.



«Он готовил его миллион раз. Они делают бомбы из [скороварки]. Если один из этих бобов застрянет там, где выходит пар, это будет похоже на бомбу. Это могло убить его», — сказал Борнот.

Гильермо Ригондо Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Спустя пару дней после инцидента Ригондо прошёл обследование. И результаты оказались обнадёживающими. Гильермо отделался ожогами, а зрение начало возвращаться. Вот что рассказал лечащий врач бойца, доктор Освальдо Нордело:



«Дело не в том, что он так сильно потерял зрение, а скорее в его способности выдерживать интенсивность света. Его роговица не повреждена, но получила ожоги», — сообщил Нордело.

Согласно словам врача, поражённые ткани обычно восстанавливаются относительно быстро. И если не произойдёт несчастного случая, Ригондо восстановит свое зрение на 100%. Тем не менее этот инцидент сорвал планы по поиску соперника на август, но результаты обследования точно обнадёжили Борнота. Оставалось наблюдать за ходом восстановления.



В конце апреля из стана Ригондо поступили хорошие новости. Левый глаз полностью восстановился, и Гильермо видит им на 100%, а правым пока на 60%.



«Он уже восстановил зрение левого глаза на 100%. С правым у него всё ещё есть проблемы, и он восстановился примерно до 50-60%, но мы надеемся, что парень будет готов к сентябрю. Это дата, на которую мы рассчитываем», — сказал Борнот.

С того инцидента прошло четыре месяца, а зрение практически полностью восстановилось. Сейчас Ригондо идёт с серией из двух поражений. Очевидно, что он хочет вернуться в титульные разборки. Однако кубинцу в сентябре исполнится 42 года. И его эра близится к завершению. Будет большим подвигом, если Ригондо сможет реанимировать свою карьеру этой осенью после мартовского потрясения.