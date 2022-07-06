У него русские корни, и он круче братьев Кличко. Легендарному «Рокки» исполнилось 76 лет

Сильвестр Сталлоне популяризовал бокс больше, чем многие представители этого вида спорта. 6 июля легендарному актёру исполнилось 76 лет – вспоминаем малоизвестные факты из его богатой биографии.

Есть русские корни

Во время одного из визитов в Россию Сталлоне признался, что у него есть русские корни. Когда актёр открывал собственную выставку картин в Санкт-Петербурге, он рассказал, что его бабушка была русской. Как заявил Сильвестр, он считает себя русским на четверть. Мужчина отметил, что ему нравятся люди и дух страны.

Сильвестр Сталлоне в «Русском музее» Фото: РИА Новости

Снимался в эротическом фильме

В начале актёрской карьеры Сталлоне уговорили сняться в «Вечеринке у Китти и парней» – это эротический фильм 1970 года. Он имеет мало общего с современным порно, но по сценарию требовалось, чтобы Сталлоне появился в кадре в обнажённом виде. За два съёмочных дня Сильвестр взял 200 долларов, а после успеха «Рокки» в 1976 году продюсеры фильма извлекли выгоду и переиздали его под названием «Итальянский жеребец». В 2010 году 35-миллиметровый негатив фильма и все мировые права на него были проданы с аукциона eBay за $ 412 тыс.

Регулярно врал, что с серией фильмов «Рокки» покончено

В разговоре с кинокритиком Роджером Эбертом в 1979 году, незадолго до выхода «Рокки 2», Сталлоне заявил, что третья часть завершит серию. «Рокки 4 никогда не будет», – говорил он. В 1985 году во время съёмок четвёртой части Сильвестр заявил, что вот теперь-то точно конец.

«О, это всё для Рокки, потому что я не знаю, куда можно отправиться после битвы с Россией». В 1990-м после выхода «Рокки 5» Сильвестр пообещал, что съёмок шестой части не состоится, а когда в 2006-м, спустя 16 лет, вышел «Рокки Бальбоа», Сталлоне ещё раз заявил, что с серией покончено. Через девять лет мир увидел первую часть «Крида», а после второго фильма актёр написал в соцсетях, что картина стала последним прощанием с персонажем. Однако летом 2019-го Сталлоне не исключил выход третьей части.

Создавал компанию по производству пудингов

В 2005 году Сталлоне основал компанию Instone, которая специализировалась на пищевых добавках для фитнеса, а конкретно на пудингах с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. Сталлоне даже приходил на шоу Ларри Кинга, чтобы раскрутить продукт. Но на актёра подал в суд диетолог, который заявил права на состав пудинга, и в конце концов компания закрылась.

Введён в Зал славы бокса

Сталлоне удостоили такой чести в 2011 году за вклад в этот вид спорта. В один день с Сильвестром в Зал славы ввели Майка Тайсона, Костю Цзю, Хулио Сезара Чавеса, а также тренера Игнасио Беристайна и рефери Джо Кортеса. Удивительно, но в элитный клуб актёр попал раньше братьев Кличко, Артуро Гатти и Флойда Мейвезера.

Сильвестр Сталлоне и Майк Тайсон Фото: Из личного архива Сталлоне

В реальной жизни Драго победил бы Рокки

При постановке боксёрского поединка в четвёртой части «Рокки» Слая пришлось вести в больницу после того, как он призвал Дольфа Лундгрена врезать ему настолько сильно, насколько тот способен.

Отказался от бешеных денег за сценарий

В юном возрасте, когда на банковском счету Сталлоне числилось лишь 106 долларов, он отказался от $ 360 тысяч. Деньги Слаю предлагали за сценарий, который он написал в детстве. Сильвестр не захотел продавать записи, так как хотел участвовать в съёмках как сценарист. По этому сценарию сняли первую часть «Рокки».