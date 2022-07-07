Круче «Рокки». Де Ниро воссоздал лучшего в истории боксёра

В 1980 году вышел культовый фильм Мартина Скорсезе «Бешеный бык». Он посвящён боксёрской карьере легендарного боксёра 40-50-х годов прошлого столетия Джейка Ламотты, обернувшейся драмой. Фильм удостоился двух премий «Оскар». Лучшим актёром был признан Роберт Де Ниро, исполнивший роль Ламотты. А также этот фильм получил премию за лучший монтаж.
В отличие от большинства российских спортивных фильмов, в которых в лучшем случае около половины правды, Скорсезе основывался на мемуарах самого Ламотты «Бешеный бык: Моя история». Кроме того, сам Джейк выступил в роли консультанта. Поэтому попытку сохранить правдоподобность и передать реальную картину можно считать успешной.
Де Ниро, известный чаще всего по ролям в комедиях, смог перевоплотиться в лучшего боксёра в истории и вобрать в себя не только его обаяние, но и его внутренних демонов. Эти демоны сделали Джейка самым избегаемым бойцом и домашним тираном в одном флаконе. С одной стороны, это помогало Быку из Бронкса уничтожать своих оппонентов, а с другой стороны, страдали его близкие.
Это фильм не столько о боксе, сколько о жизни в целом. Однако бокс оставался на первом плане. Отчего его качество было выше, чем в «Рокки». Де Ниро двигался корпусом в ринге умнее и осознаннее, чем Сталлоне и его последователи из кинематографа. И техника ударов была правильной — бойцы выбрасывали руки от головы, а не откуда-либо ещё. По пятибалльной шкале мы оценим на 4 из 5, так как в ринге дрались не профессионалы и не продвинутые любители.
Роберт Де Ниро (в роли Джейка Ламотты)
Фото: Getty Images
Когда Ламотта достиг вершины, он остался один по собственной вине. Демоны сожрали его изнутри, и Ламотта, несмотря на мировое признание, оставался очень уязвимым. Он настолько боялся оказаться в одиночестве, что прибегал к рукоприкладству для сохранения баланса. Так от него отвернулись самые близкие люди. И Джейк остался без семьи, поддержки и денег. Ожидаемо следующей остановкой была тюремная решётка.
Даже великие не защищены от обыденных забот. Только с ними судьба расправляется куда жёстче. Поэтому ему ещё повезло вести стендап-шоу во второсортных заведениях спустя годы после окончания карьеры.
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