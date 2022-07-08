UFC Вегас 58: Рафаэль дос Аньос — Рафаэль Физиев. Где смотреть бой С. Нурмагомедова

Дата и время турнира
Турнир UFC Вегас 58 состоится в ночь на 10 июля 2022 года по московскому времени на арене «UFC APEX», Лас-Вегас, штат Невада, США. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в главном событии которого десятый номер рейтинга лёгкого дивизиона Рафаэль Физиев проведёт бой со своим бразильским тёзкой дос Аньосом (#7). В основном карде были запланированы два поединка российских бойцов — Саида Нурмагомедова и Дениса Тюлюлина. Но последний с поединка снялся. Увидим мы в деле и старшую сестру Вали Шевченко — Антонину.
Ранние прелимы турнира UFC Вегас 58 стартуют в 1:00 по московскому времени. Основной кард начинается в 4:00 по Москве. Поединок дос Аньоса и Физиева начнётся не ранее 6:00.
Прямая трансляция
Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 58 с поединками дос Аньос — Физиев и Нурмагомедов — де Андраде можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Полный кард турнира UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев
Основной кард
- Рафаэль дос Аньос (№7) — Рафаэль Физиев (№10), лёгкий вес;
- Кайо Борральо — Армен Петросян, средний вес;
- Дуглас Сильва де Андраде — Саид Нурмагомедов, легчайший вес;
- Синтиа Калвилло — Нина Ансарофф, женский наилегчайший вес;
- Джаред Вандераа — Чейс Шерман, тяжёлый вес;
- Майкл Джонсон — Джейми Малларки, лёгкий вес.
Предварительный кард
- Айманн Захаби — Рики Симон, легчайший вес;
- Антонина Шевченко — Кортни Кейси, женский наилегчайший вес;
- Данило Маркес — Трейшон Гор, средний вес;
- Кеннеди Нзечакву — Карл Робертсон, полутяжёлый вес;
- Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.
Материалы по турниру UFC Вегас 58
Слова перед боем
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о предстоящем поединке с тёзкой Физиевым.
«Вы можете ждать от боя большого количества действий. Я хотел бы проверить его навыки в пятираундовом поединке. Мой план в том, чтобы начать прессинговать его со старта. Знаю, что он быстр, я уступаю ему в этом, но верю, что давление, которое я на него окажу, будет иметь решающее значение. Буду прессинговать, нанесу несколько тяжёлых ударов, проведу несколько тейкдаунов и не оставлю ему никакого места для манёвра», — приводит слова дос Аньоса BJPenn.
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