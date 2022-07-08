UFC Вегас 58: Рафаэль дос Аньос — Рафаэль Физиев. Где смотреть бой С. Нурмагомедова

Дата и время турнира

Турнир UFC Вегас 58 состоится в ночь на 10 июля 2022 года по московскому времени на арене «UFC APEX», Лас-Вегас, штат Невада, США. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира, в главном событии которого десятый номер рейтинга лёгкого дивизиона Рафаэль Физиев проведёт бой со своим бразильским тёзкой дос Аньосом (#7). В основном карде были запланированы два поединка российских бойцов — Саида Нурмагомедова и Дениса Тюлюлина. Но последний с поединка снялся. Увидим мы в деле и старшую сестру Вали Шевченко — Антонину.

Ранние прелимы турнира UFC Вегас 58 стартуют в 1:00 по московскому времени. Основной кард начинается в 4:00 по Москве. Поединок дос Аньоса и Физиева начнётся не ранее 6:00.

Прямая трансляция

Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 58 с поединками дос Аньос — Физиев и Нурмагомедов — де Андраде можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Полный кард турнира UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев

Основной кард

Рафаэль дос Аньос (№7) — Рафаэль Физиев (№10), лёгкий вес;

Кайо Борральо — Армен Петросян, средний вес;

Дуглас Сильва де Андраде — Саид Нурмагомедов, легчайший вес;

Синтиа Калвилло — Нина Ансарофф, женский наилегчайший вес;

Джаред Вандераа — Чейс Шерман, тяжёлый вес;

Майкл Джонсон — Джейми Малларки, лёгкий вес.

Предварительный кард

Айманн Захаби — Рики Симон, легчайший вес;

Антонина Шевченко — Кортни Кейси, женский наилегчайший вес;

Данило Маркес — Трейшон Гор, средний вес;

Кеннеди Нзечакву — Карл Робертсон, полутяжёлый вес;

Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.

Материалы по турниру UFC Вегас 58

Слова перед боем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о предстоящем поединке с тёзкой Физиевым.

«Вы можете ждать от боя большого количества действий. Я хотел бы проверить его навыки в пятираундовом поединке. Мой план в том, чтобы начать прессинговать его со старта. Знаю, что он быстр, я уступаю ему в этом, но верю, что давление, которое я на него окажу, будет иметь решающее значение. Буду прессинговать, нанесу несколько тяжёлых ударов, проведу несколько тейкдаунов и не оставлю ему никакого места для манёвра», — приводит слова дос Аньоса BJPenn.