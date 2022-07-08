Bellator близок к развалу? Действующий чемпион открыто критикует лигу

Не так давно новоиспечённый чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин раскритиковал руководство своей лиги в плохом продвижении.

«Я чувствовал, что они могли бы продвинуть меня немного больше. Но это не моя работа — моя работа заключается в том, чтобы появляться, драться, выбивать дерьмо из людей, устраивать представления. Я не знаю, это не моё дело — обсуждать, как они должны продвигать меня, что они делают со своим шоу, это не моя работа. Просто делаю то, что должен делать.

Я просто чувствую, что они могли бы сделать немного лучше работу по продвижению меня и Мусаси. Мне кажется, что они больше писали о Мусаси. Они немного продвигали меня. Вообще говоря, не так много, как Мусаси. Мне казалось, что я не получаю того толчка, который должен был получить, если в этом есть какой-то смысл», — сказал Эблин.

Это не первый случай, когда Bellator проваливается в пиаре. Но его впервые подвергли публичному осуждению. К примеру, UFC старается равномерно продвигать титульные бои. Для этого Дана Уайт ежемесячно организовывает номерные турниры, где в главном и соглавном поединках ставятся титульники. А в остальные недели брешь закрывают UFC Fight Night с рейтинговыми поединками.

Райан Бейдер и Чейк Конго Фото: bellator.com

Раньше Bellator организовывал турниры раз в две недели. Сейчас Скотт Кокер перешёл на формулу один турнир в месяц. И на этих ивентах выступают одни и те же бойцы. За шесть месяцев 2022 года прошло по два титульных поединка в среднем и тяжёлом весах, а в трёх других дивизионах — ни одного.

Самым любопытным кейсом является лёгкий вес, где есть Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий. Брата Хабиба держат на мешковой диете. Но при этом он идёт в топ-3 дивизиона, а ему не дали ни одного оппонента из топ-15 и до сих пор не дают. Хотя всем очевидно, что чемпион Патрики Фрейре слабее россиянина. Александр Шаблий, разбивший накануне Брента Примуса, расположился на пятом месте позади поверженного противника. Улавливаете логику?

Возвращаемся в средний вес. Как так получилось, что главный претендент на пояс Гегарда Мусаси неизвестен широкой публике. Эблину только 30 лет, и он сотворил фурор, разбив живую легенду ММА. В то же время в UFC творится утопия имени Исраэля Адесаньи, от которой призван нас избавить Алекс Перейра. А так обидчик Ловца снов вполне мог бы заинтересовать матчмейкеров UFC при надлежащем продвижении.

Но в итоге Джонни обречён драться за прежние невысокие гонорары, не рассчитывая на серьёзный буст. Главная проблема Bellator заключается в том, что там мало собственных доморощенных звёзд. Основной костяк лиги — это серая масса, которой не дают шансы проявлять себя на публике. Исключением из правил является Эй Джей Макки, лишившийся в этом году чемпионского пояса. Поэтому он стал неинтересен UFC. Даже Майкл Чендлер не был ярким спикером в Bellator, пока не подписал контракт с лигой Даны Уайта, где смог раскрыться как харизматичная личность.

Майкл Чендлер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Таким образом, главными звёздами организации являются сделавшие себе имя в других организациях Крис Сайборг, Фёдор Емельяненко, Гегард Мусаси и Райан Бейдер. Причём Последний император до сих пор ждёт своей очереди за поясом. Но ему уже 45 лет. И всё сводится к тому, что он, скорее всего, не получит желаемый бой с Бейдером.

Хабиб Нурмагомедов привлекает ветеранов ММА и организовывает бои между ними и перспективными бойцами. И он идёт в правильном направлении. Орёл признался, что грезит об организации поединка мечты между Емельяненко и Джуниором дос Сантосом. Самое удивительное, что Кокер не стал защищать свой ценный актив от конкурента, а пришёл к нему на переговоры.

Это нехороший знак, в частности для российских бойцов. По сути, глава Bellator признался в своей неспособности делать большие бои, раз он отпускает легенду спорта на сторону. Такими темпами эта лига перестанет котироваться на втором месте позади UFC и постепенно скатится вниз, а то и развалится. Это дело времени.