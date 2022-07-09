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UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев, когда бой, где смотреть прямую онлайн-трансляцию поединков Нурмагомедова и Шевченко

UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев. Лютый бой за звание главного Рафаэля лиги. LIVE
Игорь Брагин
UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев, когда бой
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Все подробности схватки прошлого и будущего лёгкого дивизиона и крутейший дагестанский ударник. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 9 на 10 июля мск на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера 10-й номер рейтинга лёгкого дивизиона Рафаэль Физиев проведёт бой со своим бразильским тёзкой дос Аньосом (#7). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в основном карде которого выступит также российский боец Саид Нурмагомедов. Увидим мы в деле и старшую сестру Вали Шевченко — Антонину.

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Где смотреть турнир UFC Вегас 58 Когда состоится турнир UFC Vegas 58: дос Аньос — Физиев Полный кард турнира UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев
Live Игорь Брагин

Дос Аньос рассказал, как планирует победить Физиева

Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о предстоящем поединке с Рафаэлем Физиевым.

«Вы можете ждать от боя большого количества действий. Я хотел бы проверить его навыки в пятираундовом поединке. Мой план в том, чтобы начать прессинговать его со старта. Знаю, что он быстр, я уступаю ему в этом, но верю, что давление, которое я на него окажу, будет иметь решающее значение. Буду прессинговать, нанесу несколько тяжёлых ударов, проведу несколько тейкдаунов и не оставлю ему никакого места для манёвра», — приводит слова дос Аньоса BJPenn.

08:25 Игорь Брагин

Дуэль взглядов дос Аньоса и Физиева. Видео

А вот и видео дуэли взглядов дос Аньоса и Физиева. Атаман по традиции на позитиве. Но это ложное добродушие, ибо в клетке Рафа сражается в полную свою богатырскую силушку. Удачи воинам!

08:23 Игорь Брагин

UFC Вегас 58. Итоги взвешивание

Накануне в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 58. Рафаэль дос Аньос оказался чуть тяжелее своего тёзки Физиева.

Основной кард

Рафаэль дос Аньос (70,76 кг) — Рафаэль Физиев (70,31 кг)
Кайо Борральо (84,14 кг) — Армен Петросян (84,14 кг)
Саид Нурмагомедов (61,46 кг) — Дуглас Силва де Андраде (61,46 кг)
Чейз Шерман (114,76 кг) — Джаред Вандераа (119,52 кг)
Синтия Калвильо (57,15 кг) — Нина Нуньес (56,93 кг)
Майкл Джонсон (70,53 кг) — Джейми Малларки (70,53 кг)

Предварительный кард

Рики Симон (61,46 кг) — Эйманн Захаби (61,46 кг)
Кортни Кейси (57,15 кг) — Антонина Шевченко (56,47 кг)
Коди Брандейдж (84,14 кг) — Трейшон Гор (84,14 кг)
Гарретт Армфилд (65,77 кг) — Дэвид Онама (66 кг)
Кеннеди Нзечукву (92,99 кг) — Карл Роберсон (91,85 кг)
Сайдиокуб Кахрамонов (61,69 кг) — Ронни Лоуренс (61,46 кг).

08:19 Игорь Брагин

Дос Аньос — мастадонт и легенда UFC

Рафа дебютировал в UFC в ноябре 2008 года. Стартовый рывок нельзя было назвать выдающимся — в 8 боях одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Зато в следующих 11 поединках выиграл 10. Поражение Хабибу можно не считать. Орла вообще никто не победил в итоге. В мае 2015 года стал чемпионом UFC в лёгком весе, одолев Энтони Петтиса. Затем, в поединке с Ковбоем Серроне титул защитил, а затем отдал его Эдди Альваресу. В 2017 году поднялся в полусредний вес, но серьёзных успехов там не достиг и вернулся в родной — лёгкий. Отличный будет тест для Физиева.

08:18 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC Вегас 58

Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 58 с боем дос Аньос — Физиев, а также с поединками С. Нурмагомедова, Тюлюлина, Шевченко и Петросяна можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

08:18 Игорь Брагин

Рафаэль — как Нео из «Матрицы», только круче!

Необходимо было показать что-то из ряда вон выходящее. Невероятное. И Атаману удалось это сделать. Прорыв и внимание сотен тысяч болельщиков случились после того, как в бою с Дьякисом он выполнил легендарный мостик из фильма «Матрица». И это было настолько невероятно, что лишь после нескольких повторов можно было принять факт того, что Вселенная поломалась. После этого Рафаэль одержал ещё три победы, ворвался в топ-10 лёгкого дивизиона и уверенно мчится к титульному бою.

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08:18 Игорь Брагин

Когда состоится турнир UFC Vegas 58: дос Аньос — Физиев

Бойцовский вечер UFC Vegas 58 пройдёт в ночь с 9 на 10 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1:00 мск, а основной кард начнётся в 4:00 мск. Поединок Рафаэля Физиева и дос Аньоса начнётся не ранее 5:45.

08:17 Игорь Брагин

В главном событии бойцовского вечера с бразильским ветераном дос Аньосом встретится его тёзка Рафаэль Физиев. Киргизский боец с азербайджанскими корнями по прозвищу Атаман уже в дебютном бою в UFC нокаутом проиграл Магомеду Мустафаеву, затем без видимого блеска решением одолел Уайта. И перед третьим выходом в октагон UFC Физиев находился в подвешенном состоянии.

08:17 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев

Основной кард UFC Вегас 58

  • Рафаэль дос Аньос (№7) — Рафаэль Физиев (№10), лёгкий вес;
  • Кайо Борральо — Армен Петросян, средний вес;
  • Дуглас Сильва де Андраде — Саид Нурмагомедов, легчайший вес;
  • Джаред Вандераа — Чейс Шерман, тяжёлый вес;
  • Майкл Джонсон — Джейми Малларки, лёгкий вес.

Предварительный кард

  • Синтиа Калвилло — Нина Ансарофф, женский наилегчайший вес;
  • Айманн Захаби — Рики Симон, легчайший вес;
  • Антонина Шевченко — Кортни Кейси, женский наилегчайший вес;
  • Данило Маркес — Трейшон Гор, средний вес;
  • Кеннеди Нзечакву — Карл Робертсон, полутяжёлый вес;
  • Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.
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