UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев. Лютый бой за звание главного Рафаэля лиги. LIVE

Дос Аньос рассказал, как планирует победить Физиева

Рафаэль дос Аньос поделился мыслями о предстоящем поединке с Рафаэлем Физиевым.



«Вы можете ждать от боя большого количества действий. Я хотел бы проверить его навыки в пятираундовом поединке. Мой план в том, чтобы начать прессинговать его со старта. Знаю, что он быстр, я уступаю ему в этом, но верю, что давление, которое я на него окажу, будет иметь решающее значение. Буду прессинговать, нанесу несколько тяжёлых ударов, проведу несколько тейкдаунов и не оставлю ему никакого места для манёвра», — приводит слова дос Аньоса BJPenn.