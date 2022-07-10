Бойцы UFC против звёзд спорта: бой Хабиба и Джордана, конфликт Конора с легендой «ПСЖ»

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Рафаэль дос Аньос уступил нокаутом Рафаэлю Физиеву. После поединка боец из Азербайджана взял микрофон и заявил, что лучший Рафа в UFC определён и самое время решить, кто лучший Рафаэль во всём спорте. Физиев сделал вызов теннисисту Надалю – вспоминаем ещё пять случаев, когда бойцы UFC хотели разобраться со звёздами других видов спорта.

Конор Макгрегор против Тьяго Силвы

Конор Макгрегор и Тьяго Силва Фото: Steve Marcus / Michael Regan/Getty Images

В пиковой форме Ноториус недолго думал, с кем конфликтовать. Перед поединком против Жозе Альдо ирландец, вероятно, решил лишний раз позлить бразильских фанатов легенды, а потом наехал на другого великого спортсмена из этой страны, Тьяго Силву, защитника, который в тот момент выступал за «ПСЖ».

Правда, Силва сам дал повод. В разговоре с Альдо Тьяго несколько раз оскорбил Конора. «Чувак, ты должен прикончить его, он такой придурок. Он должен упасть и никогда не подняться, этот ублюдок», – заявил Силва, чем задел Мака. На пресс-конференции UFC Конор ответил капитану сборной Бразилии. «Меня это забавляет, я тоже буду кричать на всю бразильскую команду. Это то, что есть, держу пари, что он не сказал бы мне этого в лицо. А я бы так много ему высказал», – сказал Конор.

Ян Блахович против Курта Зума

Ян Блахович и Курт Зума Фото: Sean M. Haffey / Warren Little/Getty Images

Поляк сильно разозлился на защитника сборной Франции после видео, на котором Зума пинает свою кошку. Ролик, который брат футболиста Йоан опубликовал в Snapchat, разлетелся по интернету и привлёк внимание служб по защите прав животных. Но у Блаховича свои методы.

«Если ты такой крутой засранец, Курт Зума, попробуй пнуть меня. Какой же кусок дерьма! Никакой терпимости к жестокому обращению с животными», – написал Блахович в «Твиттере». Польского бойца поддержал Майкл Биспинг. «К чёрту Курта Зума, если увижу его, пну прямо в лицо», – пообещал англичанин.

Хабиб Нурмагомедов против Майкла Джордана

Хабиб Нурмагомедов и Майкл Джордан Фото: Ethan Miller / Streeter Lecka/Getty Images

Если вызовы в адрес Силвы и Зума звучали угрожающе, то Хабиб шутил, когда заявил, что подрался бы с легендой баскетбола. После церемонии введения в Зал славы UFC Нурмагомедова спросили, с кем он мечтал бы провести поединок среди знаменитостей. «Майкл Джордан, и знаете почему? Потому что я думаю, что смогу перевести его с воздуха на землю», – сказал Хабиб.

Колби Ковингтон против Леброна Джеймса

Колби Ковингтон и Леброн Джеймс Фото: David Becker / Patrick Smith/Getty Images

А вот другой боец вызвал другого великого баскетболиста куда более агрессивно. Ковингтон невзлюбил Джеймса и других игроков НБА после пика активности акции Black Lives Matter. В тот момент некоторые из игроков высказались, но не участвовали в акции протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции. Колби, который выступал за Трампа на президентских выборах в США в 2020 году, был откровенным противником движения BLM.

Поводом для вызова стал бой Джейка Пола и баскетболиста Нейта Робинсона. Блогер нокаутировал Робинсона, а Колби отреагировал на это в «Твиттере». «Слышал, что наконец-то соскребли труп Нейта Робинсона с пола Staples Center. Я бы заставил Леброна Джеймса съесть брезент вдвое быстрее. Всем известно, что нынешние игроки НБА – самые мягкие и самые привилегированные спортсмены на планете», – заявил боец.

Джулиан Маркес против Патрика Махоумса

Джулиан Маркес и Патрик Махоумс Фото: Mike Roach/Zuffa LLC / Ethan Miller/Getty Images

Квотербек «Канзас Сити» Махоумс – самый высокооплачиваемый футболист в истории американского футбола, а Джулиан Маркес – боец с рекордом 3-2 в UFC. Больше всего Маркес запомнился, когда после одной из побед пригласил на свидание Майли Сайрус, но другая его попытка привлечь внимание – вызов главного богача NFL и его одноклубников.

«Я самый крутой в Канзас-Сити, самый крутой средневес в Миссури. Сейчас моё время, поэтому Трэвис Келси, Патрик Махоумс, Тайрик Хилл, я вызываю вас, ребята, на соревнование по бадминтону или пиклболу», – выдал Маркес после победы над Сэмом Алви. «Мне надо пару недель, но я всегда готов принять вызов», – написал Махоумс. Ответил и Хилл, который тоже написал, что он в деле. Только вот состязание так и не состоялось, хотя прошло уже почти полтора года.