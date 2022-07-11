Конор чуть не проиграл борцу за три года до Хабиба. Ирландца спас один точный панч. Видео

11 июля исполняется семь лет с турнира UFC 189, в главном событии которого состоялся поединок за временный пояс в полулёгком весе, Чед Мендес встретился с Конором Макгрегором. Ирландская звезда по праву заслужила поединок за титул – к бою с Чедом Ноториус подошёл на серии из пяти побед в промоушене Даны Уайта, причём четыре из них – нокауты. До попадания в UFC Конор выиграл ещё восемь схваток кряду, и каждая завершилась досрочно.

Биться с Конором конкретно в том ивенте должен был не Мендес, а Жозе Альдо, но бразильский чемпион сломал ребро на тренировке, и за три недели до UFC 189 на замену вышел Чед. Американец шёл на первой строчке рейтинга и уже успел провалить тест в лице Альдо. Мендес без шансов уступил решением судей, но затем вырубил Рикардо Ламаса, что вернуло его в титульную гонку.

Чед Мендес Фото: Christian Petersen/Getty Images

Конор в топ-15 шёл на три строчки ниже, но это не мешало аналитикам считать его фаворитом. Как, впрочем, во всех поединках в UFC, кроме боя против Хабиба и третьей встречи с Порье. В той схватке Макгрегор был тем самым Ноториусом. Сухой легковес с зачёсанными на правую сторону волосами начал бой не с приветствия, а с вертушки в голову. Мендеса это не смутило – Чед просто лишний раз убедился, с кем имеет дело.

Сразу после хай-кика с разворота Мак выбросил летящее колено, но Мендес перевёл его на канвас. Конор не боялся граунд-энд-паунда американца, однако недавно признался, что партер Чеда – самый жёсткий в его карьере. «Его локти – не шутка. Весь этот гранд-энд-паунд – полное дерьмо. На мне никогда не было ни царапины. Чед Мендес был единственным», – писал Конор в соцсетях.

В двух первых отрезках Мендес откровенно залёживал Ноториуса и зарабатывал очки ударами. В конце первой пятиминутки у Мака открылось рассечение, а во второй Чед только усугубил положение Конора. Мак проигрывал оба раунда, но за 35 секунд до сирены он поднялся из партера, не допустил очередного тейкдауна и стал боксировать с Мендесом. В одном из моментов у Макгрегора залетел мощный джеб с левой – соперник упал, а после нескольких добиваний по пассивно защищающемуся бойцу Хёрб Дин остановил поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

Некоторые фанаты до сих пор верят, что Дана Уайт подстроил победу Конора, так как верил в коммерческий успех ирландца. Но на самом деле легендарный рефери всё сделал правильно: Чед уже не планировал активно защищаться, а просто надеялся, что панчи Мака не нанесут ему критического урона.

Турнир UFC 189, который возглавил бой Конора и Мендеса, со временем признали одним из лучших в истории – в соглавном поединке легендарную рубку устроили Робби Лоулер и Рори Макдональд. Уже пять месяцев спустя ирландец за 13 секунд вырубит Жозе Альдо и отберёт у бразильца, казалось, навсегда принадлежащую ему корону в полусреднем весе. Мендес проведёт ещё три боя и проиграет два из них, а теперь дерётся на голых кулаках. По сути, карьера американца посыпалась именно после поражения Конору.