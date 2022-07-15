За два года в UFC Чимаев сделал больше Хабиба. Но один монстр переплюнул всех

15 июля 2020 года на Бойцовском острове в Абу-Даби состоялся турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Келвин Каттар победил Дэна Иге. А в прелимах того ивента возрастной валлиец Джон Филлипс экзаменовал дебютанта – в поединке против него впервые вышел в октагон чеченский швед Хамзат Чимаев.

Боец из зала Конора с трудом дожил до второго раунда, а Чимаев вошёл во вкус и следующую схватку провёл уже через неделю – за три минуты прихлопнул нынешнего чемпиона Cage Warriors Риса Макки. Президент UFC Дана Уайт сразу сообразил, что такие, как Чимаев, появляются в промоушене раз в десять лет, поэтому уже скоро Хамзат стал суперзвездой.

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Борз победил крепкого Джеральда Миршерта однопанчевым нокаутом за 17 секунд, а затем уработал 11-го номера рейтинга полусреднего веса, Ли Цзинляна. Причём бой заслуженного китайца и жёсткого, но всё ещё непонятного чеченца выглядел как избиение. Хамзат тут же получил Гилберта Бёрнса и впервые не финишировал соперника, но всё же красиво победил — и вот он уже в очереди на титульник. На всё это у Чимаева ушло каких-то два года.

До боя за пояс Хамзату нужно провести максимум один победный бой, после чего, нет сомнений, он получит титульник. Чимаев уже точно не успеет превзойти Конора Макгрегора, который стал временным чемпионом через два года три месяца и пять дней с момента дебюта. Тогда Ноториус победил Чеда Мендеса – правда, на кону стоял лишь временный пояс. Победу над Жозе Альдо Конор одержал через два года восемь месяцев и шесть дней – уже больше шансов обогнать Мака.

Зато у Хамзата полно времени, чтобы опередить Хабиба. Через два года с момента дебюта в UFC Орёл провёл те же пять поединков, что и Чимаев, шёл на седьмом месте в рейтинге легковесов и готовился к схватке с Рафаэлем дос Аньосом. Пояс в поединке с Элом Яквинтой Нурмагомедов завоевал спустя шесть лет три месяца и 17 дней.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

У Чимаева отличные шансы опередить Хабиба, а Конора всё ещё можно обогнать именно в скорости завоевания неоспоримого титула, но в новейшей истории есть боец, который обошёл всех этих ребят. Конечно, речь об Иржи Прохазке. Чех пришёл в UFC на правах чемпиона японской организации Rizin и сразу получил бой с седьмым номером рейтинга полутяжей Волканом Оздемиром.

Нокаутировав швейцарца во втором раунде, Самурай вышел на недавнего претендента Доминика Рейеса и оформил самый брутальный нокаут года, после чего получил титульный поединок против победителя пары Блахович – Тейшейра. Прохазка проигрывал Гловеру по судейским запискам, но неожиданно придушил бразильца в конце пятого раунда. Иржи стал чемпионом UFC через один год и 11 месяцев с момента дебюта.