«Состояние, как у Брюса Уэйна, ноги, как у мистера Стекло». В соцсетях высмеивают Конора

Конор Макгрегор вернулся в строй и вовсю хвастается своей формой. Сначала он показывал, как бьёт по мешку левой ногой, которую травмировал в третьем бою с Дастином Порье. И на днях ирландец вернулся к полноценным тренировкам в зал SBG Ireland. То есть с момента травмы до камбэка был потрачен один год.
И затем Конор решил сравнить себя с персонажами из вселенной супергероев одной высокопарной фразой: «Представьте Халка и Бэйна, но с состоянием, как у Брюса Уэйна». Габариты Ноториуса, показанные на фото, должны намекать на такую аналогию. Если со второй частью цитаты поспорить невозможно, то с первой всё очень неоднозначно.
Дело в том, что Конор вернулся к полноценным тренировкам спустя год после травмы. Только вдумайтесь: Порье отбил Макгрегору ноги во втором бою, а в третьей встрече и вовсе дошло до перелома. А вышеупомянутые киноперсонажи славятся своей неуязвимостью и прочностью. Логично, что боец по прозвищу Печально известный превращается в «Печально смешного» или даже «Печально хрустального». Только над ним действительно глумятся в соцсетях.
Конор Макгрегор
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
В комментариях под ранее упомянутым постом открылся портал из ада, состоящий из троллинга разного уровня.
«Бэйн или Халк не сломали бы себе лодыжку, как ветку. Дастин — твой папа».
Далее было сравнение по фактам.
«За исключением того, что Халк и Бэйн имеют рост выше 5 футов 8 дюймов (173 см. — Прим. «Чемпионата»), и у них есть выносливость»
Но победителем можно признать тонкое продолжение текста из поста ирландца одним из пользователей.
«И ногами, как у мистера Стекло».
Тут явная отсылка к фильму М. Найта Шьямалана «Стекло». В то же время на стороне Конора были его верные поклонники, попытавшиеся защитить его от пакостей. Но получилось у них это совершенно неубедительно.
«Мне стыдно за моего парня Хабиба [Нурмагомедова]. Мой парень ушёл на пенсию, а Макгрегор пытается вернуться после серьезной травмы. В этом есть уровни».
«Бро, ты должен выиграть бой. Я твой фанат и сторонник, но защищать тебя становится всё труднее и труднее».
Понятно, что возвращение Макгрегора не за горами. Это одно из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств, несмотря на то что он проиграл три раза в последних четырёх боях. Однако с нынешними габаритами до сих пор трудно представить, что Макгрегор сможет спуститься в лёгкий вес (70,3 кг) до конца этого года.
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