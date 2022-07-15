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Конор Макгрегор, когда следующий бой, возвращение к тренировкам после травмы, комментарии фанатов ирландца

«Состояние, как у Брюса Уэйна, ноги, как у мистера Стекло». В соцсетях высмеивают Конора
Денис Дорофеев
Конор Макгрегор
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Макгрегор возомнил себя Халком и Бэйном из «Тёмного рыцаря». Фанаты вернули ирландца в реальность.

Конор Макгрегор вернулся в строй и вовсю хвастается своей формой. Сначала он показывал, как бьёт по мешку левой ногой, которую травмировал в третьем бою с Дастином Порье. И на днях ирландец вернулся к полноценным тренировкам в зал SBG Ireland. То есть с момента травмы до камбэка был потрачен один год.

И затем Конор решил сравнить себя с персонажами из вселенной супергероев одной высокопарной фразой: «Представьте Халка и Бэйна, но с состоянием, как у Брюса Уэйна». Габариты Ноториуса, показанные на фото, должны намекать на такую аналогию. Если со второй частью цитаты поспорить невозможно, то с первой всё очень неоднозначно.

Дело в том, что Конор вернулся к полноценным тренировкам спустя год после травмы. Только вдумайтесь: Порье отбил Макгрегору ноги во втором бою, а в третьей встрече и вовсе дошло до перелома. А вышеупомянутые киноперсонажи славятся своей неуязвимостью и прочностью. Логично, что боец по прозвищу Печально известный превращается в «Печально смешного» или даже «Печально хрустального». Только над ним действительно глумятся в соцсетях.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В комментариях под ранее упомянутым постом открылся портал из ада, состоящий из троллинга разного уровня.

«Бэйн или Халк не сломали бы себе лодыжку, как ветку. Дастин — твой папа».

Далее было сравнение по фактам.

«За исключением того, что Халк и Бэйн имеют рост выше 5 футов 8 дюймов (173 см. — Прим. «Чемпионата»), и у них есть выносливость»

Но победителем можно признать тонкое продолжение текста из поста ирландца одним из пользователей.

«И ногами, как у мистера Стекло».

Тут явная отсылка к фильму М. Найта Шьямалана «Стекло». В то же время на стороне Конора были его верные поклонники, попытавшиеся защитить его от пакостей. Но получилось у них это совершенно неубедительно.

«Мне стыдно за моего парня Хабиба [Нурмагомедова]. Мой парень ушёл на пенсию, а Макгрегор пытается вернуться после серьезной травмы. В этом есть уровни».

«Бро, ты должен выиграть бой. Я твой фанат и сторонник, но защищать тебя становится всё труднее и труднее».

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Понятно, что возвращение Макгрегора не за горами. Это одно из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств, несмотря на то что он проиграл три раза в последних четырёх боях. Однако с нынешними габаритами до сих пор трудно представить, что Макгрегор сможет спуститься в лёгкий вес (70,3 кг) до конца этого года.

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