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Bare Knuckle FC подписали контракт с Буакавом Банчамеком, нокаут в бою с Шишидо, видео

Один удар — и соперник в отключке. Легенда муай-тай ушёл зажигать в кулачку
Евгений Нарижный
Bare Knuckle FC подписали контракт с Банчамеком
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Звёздным ребятам из Bare Knuckle лучше не злить великого тайца.

Промоушен по боям на голых кулаках продолжает комплектование ростера звёздными бойцами. Организация уже подписала Майка Перри, Чеда Мендеса, Пейдж Ванзант, Майкла Пейджа и Бена Ротвелла, а теперь объявила о новом приобретении – драться в BKFC будет легендарный боец муай-тай Буакав Банчамек.

Банчамек считается одним из величайших представителей тайского бокса за все время. За карьеру он одержал 240 побед при всего 24 поражениях и 12 ничьих. При этом 73 его успешных поединка закончились финишами. Он дважды побеждал в турнире К-1 и шесть раз был чемпионом мира по тайскому боксу. Последний поединок Банчамек провёл в начале июля, когда одержал победу решением судей над Дмитрием Варацем.

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Теперь Буакав будет драться на голых кулаках, а значит, не сможет использовать главное оружие – ноги. Но у этого тайца есть и однопанчевые нокауты, поэтому соперникам не стоит думать, что Банчамек – проходной ветеран. Один из мощнейших хайлайтов легендарный боец оформил в сентябре 2006 года на турнире K-1 MAX, когда встретился с японцем Хироки Шишидо.

Всё закончилось очень быстро. Сразу после гонга Шишидо пошёл вперёд, набрасывал лёгкие комбинации и прижал Буакава в угол ринга. Таец отбился хай-киком, который не пришёлся в цель, но увеличил дистанцию. Как только соперник снова полез с кулаками, Банчамек донёс до его головы первый и единственный удар – левый боковой. Шишидо рухнул на канвас и не поднялся, а Банчамек отпраздновал победу, сделав колесо и запрыгнув на канаты.

Права на видео принадлежат K-1. Видео доступно на канале MT-Muay Thai в YouTube.

Первый бой Буакава в Bare Knuckle FC состоится 3 сентября в Таиланде. Соперник ещё не определён, но ему точно стоит посмотреть нарезку лучших нокаутов Банчамека и сделать логичный вывод – рубиться с этим парнем крайне опасно.

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Заглавное фото: twitter.com/bareknucklefc

Источник: «Чемпионат»

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