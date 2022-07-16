Один удар — и соперник в отключке. Легенда муай-тай ушёл зажигать в кулачку

Промоушен по боям на голых кулаках продолжает комплектование ростера звёздными бойцами. Организация уже подписала Майка Перри, Чеда Мендеса, Пейдж Ванзант, Майкла Пейджа и Бена Ротвелла, а теперь объявила о новом приобретении – драться в BKFC будет легендарный боец муай-тай Буакав Банчамек.

Банчамек считается одним из величайших представителей тайского бокса за все время. За карьеру он одержал 240 побед при всего 24 поражениях и 12 ничьих. При этом 73 его успешных поединка закончились финишами. Он дважды побеждал в турнире К-1 и шесть раз был чемпионом мира по тайскому боксу. Последний поединок Банчамек провёл в начале июля, когда одержал победу решением судей над Дмитрием Варацем.

Теперь Буакав будет драться на голых кулаках, а значит, не сможет использовать главное оружие – ноги. Но у этого тайца есть и однопанчевые нокауты, поэтому соперникам не стоит думать, что Банчамек – проходной ветеран. Один из мощнейших хайлайтов легендарный боец оформил в сентябре 2006 года на турнире K-1 MAX, когда встретился с японцем Хироки Шишидо.

Всё закончилось очень быстро. Сразу после гонга Шишидо пошёл вперёд, набрасывал лёгкие комбинации и прижал Буакава в угол ринга. Таец отбился хай-киком, который не пришёлся в цель, но увеличил дистанцию. Как только соперник снова полез с кулаками, Банчамек донёс до его головы первый и единственный удар – левый боковой. Шишидо рухнул на канвас и не поднялся, а Банчамек отпраздновал победу, сделав колесо и запрыгнув на канаты.

Права на видео принадлежат K-1. Видео доступно на канале MT-Muay Thai в YouTube.

Первый бой Буакава в Bare Knuckle FC состоится 3 сентября в Таиланде. Соперник ещё не определён, но ему точно стоит посмотреть нарезку лучших нокаутов Банчамека и сделать логичный вывод – рубиться с этим парнем крайне опасно.