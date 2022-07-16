Махачев всё-таки подерётся за пояс с Оливейрой! Друг Хабиба не оставил выбора боссам UFC

Следующим для легитимного претендента на пояс Чарльза Оливейры всё же станет Ислам Махачев! В UFC подумали и решили не торопиться с выписыванием из полулёгкого дивизиона Алекса Волкановски. За титул в лёгком дивизионе бойцы из России и Бразилии подерутся на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев получил пояс после 10 побед подряд – правда, одна состоялась в промежуточном весе, но не по вине Ислама. Тогда на коротком уведомлении вышел Бобби Грин, и схватка прошла в 72 кг по его просьбе. Протеже Хабиба добился поединка за титул, выиграв лишь одного рейтингового соперника. На момент боя с Дэном Хукером Ислам шёл на пятой строчке, а новозеландец – на шестой. Остальные оппоненты не входили в топ-15.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Российский боец подерётся за вакантный пояс без полноценного претенденского боя, но за это благодарить можно только его соперника. Бенеил Дариуш не виноват, что получил травму, но восстановление затянулось, а Махачев тем временем легко разбил Грина, который и близко не подобрался к элите.

Ислам не оставил выбора ни руководству UFC, ни Оливейре. Боссы промоушена прекрасно видят потенциал россиянина и то, как доминирующе он выиграл все последние поединки. Организовать претендентский бой против Дастина Порье или Майкла Чендлера сложно по многим причинам, и в первую очередь потому, что парни из верхушки рейтинга боятся реинкарнации Хабиба. Поэтому проще сразу выпустить Махачева против Оливейры, тем более место Ислама в рейтинге позволяет.

Бразилец и сам долго отмахивался от этого боя, говоря о том, что оппозиция Махачева не позволяет ему считать себя полноценным контендером. Оливейра ставил условия вроде боя в Бразилии и мечтал о денежном поединке с Конором – всё, лишь бы не встретиться с Махачевым. Но Чарльз не в том положении, чтобы выбирать, поэтому ему придётся не просто драться с Исламом, но ещё и делать это на его территории, в Абу-Даби.

Это место стало самым удачным для Хабиба – в ОАЭ Орёл провёл две успешные защиты пояса. Да и для Махачева в Эмиратах всё складывается удачно – именно там он победил единственного рейтингового соперника Хукера. С поддержкой местных болельщиков и, главное, тем уровнем, что достиг Махачев, пояс UFC в лёгком весе уже через три месяца, 22 октября, вернётся в Россию.