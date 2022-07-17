Хабиб снова всех переиграл. Бой Махачева и Оливейры — его очередной триумф

Если турнир UFC Лонг-Айленд по содержанию получился не особенно ярким, то уж по новостям — самым сенсационным в 2022 году. По крайней мере, для российских фанатов ММА. Сначала основной вещатель лиги компания ESPN назвала лучшего бойца UFC по своей же версии. Им вполне ожидаемо стал Чарльз Оливейра, который знатно оконфузился в мае этого года, когда провалил весогонку и лишился пояса.

Тем не менее бой против Джастина Гэтжи он забрал уверенно и сохранил за собой право на титульный поединок за вакантный титул чемпиона в лёгком весе. И главной интригой было имя его соперника. Претендовал на объединительный бой чемпион в полулёгком дивизионе Алекс Волкановски, которому в своём весе уже некого бить. Но максимальное давление на президента лиги Дану Уайта оказывало российское лобби.

Самый влиятельный менеджер в ММА Али Абдель-Азиз и не менее значимый для Даны экс-чемпион лёгкого веса Хабиб Нурмагомедов максимально включились в работу по продвижению Ислама Махачева. Для близкого друга Орла, ученика Абдулманапа Нурмагомедова путь в UFC складывался гладко. Насколько это может быть в такой организации.

Наделённый невероятным талантом атлет подобрался к топ-5 без боёв с элитными парнями из самого яркого дивизиона. Они в это время яростно рубились между собой. С каждой новой победой Хабиб всё настойчивее давил на президента UFC. В итоге претендентским боем был назначен поединок Дариуша и Махачева. Но Бенеил сошёл с дистанции по медицинским показателям, не оставив Уайту шансов на манёвр.

Оливейра последовательно уничтожил Фергюсона, Чендлера, Порье и Гэтжи. Круг замкнулся. И накануне было объявлено о бое, который по значимости будет близок к поединку Хабиб — Конор.

Ещё в мае Хабиб обратился к тренеру Оливейры Диего Лиме. «Тренер, смотри на вещи реально. Это был бы самый интересный бой в лёгком весе. Оба бойца сейчас выглядят очень здорово. Давай же предоставим им возможность подраться в любом месте мира. Давай будем продвигать этот бой! При всём уважении мы верим в свои силы. Бразилия, мы идём», – написал Хабиб в своих соцсетях.

Последняя соломинка, за которую мог схватиться Чарльз, — это потребовать провести бой с Махачевым в Бразилии. И если бы Чарльз не профукал так бездарно (при всём уважении к бойцу) свой чемпионский пояс, Дана на такой вполне мог пойти. Но Хабиб и здесь нашёл что ответить.

«Хорошо, если в UFC скажут, что бой будет в Бразилии, — нам это понравится. Приезжайте в Бразилию, деритесь с бразильским чемпионом и прикончите его в стиле бразильского джиу-джитсу. Я один раз дрался в Сан-Паулу с Тьяго Таваресом. Это был очень короткий бой, полторы минуты, бум. Перед боем все говорили, что я умру. После боя все фотографировались со мной. То же самое будет с Исламом и Чарльзом Оливейрой», — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Мы все привыкли принимать как данность, что Орёл — великий боец. Но теперь, глядя на его менеджерскую деятельность, видим, насколько он продвинулся и в ней. Хабиб не лукавил, когда заявлял о готовности везти Ислама в Бразилию. Но он понимал, что в UFC на это не пойдут. И вот почему. У Нурмагомедова есть «домашний» турнир — в Абу-Даби. Орёл близко дружит с наследным принцем Дубая, который построил для команды Хабиба персональный тренировочный зал. И на ивенте, который проходит в 20-х числах октября, неизменно присутствует максимальное число россиян.

Ислам Махачев и Хабиб Фото: Brandon Magnus/Getty Images

При всём уважении Даны к Бразилии разочаровывать своих партнёров-шейхов, забирая у них самый лакомый кусок пирога UFC, он бы не стал. А потому блестящая комбинация Хабиба не оставила ни одному из участников этого процесса шансов не организовать этот бой. Кстати, даже дата проведения этого поединка оказалась знаковой. В этот день проходил крупнейший азиатский турнир лиги Хабиба Eagle FC и ведущего промоушена Казахстана Naize.

«А это уже серьёзный разговор. Просто наследие продолжается, не пропустите», — написал Хабиб в своих социальных сетях. И есть ощущение, что наследие своего отца Абдулманапа Нурмагомедова Орёл распространит на весь мир единоборств, во всех его проявлениях, в том числе и в качестве менеджера.

В следующие три месяца мы будем в деталях обсуждать спортивную сторону боя. А сейчас просто порадуемся тому, что нас ждёт потрясающее противостояние и шанс закончить 2022 год с чемпионским поясом UFC.