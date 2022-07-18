Сожалел о контракте с UFC и таскал помидоры. Необычные факты об Исламе Махачеве

Долгое ожидание закончилось для Ислама Махачева успехом – наш соотечественник получил титульный шанс! 22 октября россиянин подерётся в Абу-Даби на UFC 280 с Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе. Оливейра опытен и умеет драться в титульных боях, но Махачеву есть чем ответить. Пока мы находимся в ожидании, самое время вспомнить малоизвестные факты про потенциального российского чемпиона.

Для многих будет открытием, но Ислам – вовсе не родственник Хабиба Нурмагомедова. Махачев дружит с Орлом уже много лет, однако кровных уз между ними нет. Они даже разной национальности: Хабиб – аварец, а его друг принадлежит к народности лакцев. Соответственно, родные языки у них тоже разные, зато на русском парни общаются без проблем. А познакомились две будущие звезды ММА в спортивном зале Абдулманапа Нурмагомедова.

Семья у нашего героя достаточно стандартная. Мама Махачева – домохозяйка, а отец держит парники с помидорами. Немудрено, что бойцу приходилось регулярно таскать ящики с овощами. Позже Ислам отмечал, что труд грузчика – очень непростой. Зато подобная работа отвлекала от шалостей: хотя Махачев не был хулиганом, небольшие проблемы с милицией у него всё-таки были. Хотя боец быстро понял, что это неправильный путь.

Любопытно, что первый контракт Ислама с UFC был подписан сразу на шесть поединков. Спортсмен был настолько рад переходу, что даже не оценил денежные условия. Что оказалось большой ошибкой: как оказалось, долгосрочный контракт надолго ограничивает финансовые возможности спортсмена. Махачев не раз высказывал сожаление по поводу данного контракта, но изменить уже было ничего нельзя.

Напоследок хочется рассказать о большой любви бойца к мотоциклам и лошадям. Если на «железном коне» Махачев выезжает сравнительно нечасто, то свою конюшню он навещает постоянно. У Ислама сразу несколько собственных коней и даже есть мечта — приобрести скаковую лошадь для соревнований. Подобное хобби требует серьёзных затрат, что не останавливает Махачева. Может, после завоевания чемпионства боец займётся профессиональными скачками?