Украинский Чапаев. Как великий боксёр Виталий Кличко стал героем анекдотов

Знаменитому Виталию Кличко сегодня исполнился 51 год. Возраст солидный – свой последний бой Доктор Железный кулак провёл ещё 10 лет назад, нокаутировав Мануэля Чарра в четвёртом раунде. После того как Виталий повесил перчатки на гвоздь, он активно занялся устройством политической карьеры. Получается успешно: с 2014 года Кличко является мэром Киева и возглавляет крупную политическую партию.

К сожалению, многие оценивают Виталия только как политика. Повсюду тиражируются его многочисленные оговорки, которые он сделал в беседах с журналистами. Признаться честно, некоторые из них действительно получились смешными. Кличко-старший даже стал героем анекдотов, что в какой-то степени роднит его с такими известными персонажами, как Василий Чапаев или разведчик Штирлиц. Но цитаты боксёра хороши и без придумок.

Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/Getty Images

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».



«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».



В Одесской области есть город, 50 километров — недалеко. Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа».



«Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил просмотрел кабинеты. Кабинет для меня не важный, я готов работать, главное, чтобы для этой работа была эффективная, а не там, где ты сидишь».



«Чтобы холодная вода превратилась в горячую, её нужно подогреть».



«Чем старше человек, тем больше ему лет».

Нельзя не отметить, что, и помимо оговорок, Виталий регулярно умудряется попадать в разнообразные смешные ситуации. Количество забавных мемов с его участием просто зашкаливает: украинскому боксёру стараются приписать любую глупость, даже если он ничего подобного не говорил. Этому способствует и излишняя серьёзность бывшего спортсмена, который не умеет переводить свои ошибки в шуточную плоскость.

Однако Кличко-старшего можно и нужно оценивать именно как великого спортсмена. После того как молодой Виталий выиграл шесть чемпионатов мира по кикбоксингу, он решил сосредоточиться на боксе. По «любителям» Кличко добился немалых успехов и даже считался одним из фаворитов Олимпиады-1996. Но в Атланту Виталий не поехал из-за провального текста на стероиды, после чего одновременно с братом решил перебраться в профессионалы.



Под руководством немецких тренеров и промоутеров карьера Кличко быстро шла вверх. Отличная техника, солидные габариты и мощный удар сделали Виталия восходящей звездой. Вдобавок украинец оказался крайне трудолюбив: в 1997 году он провёл сразу 10 боёв, все завершив нокаутами! Впрочем, излишнее рвение потом неприятно скажется на боксёре – его начнут преследовать постоянные травмы, из-за которых он хотел досрочно уйти из спорта.

Виталий Кличко Фото: Julian Stratenschulte/Getty Images

В 1999 году Кличко добывает первый чемпионский титул, нокаутировав обладателя пояса по версии WBO Херби Хайда. Этой победой украинец установил историческое достижение: 25 подряд побед нокаутом, причём все бои закончились до шестого раунда! К тому же Виталий потратил на путь от новичка до чемпиона даже меньше раундов, чем сам великий Майк Тайсон. Об украинском великане говорили буквально все.

Впрочем, совсем скоро случилось первое поражение. Кличко неожиданно проиграл Крису Бёрду, который считался абсолютным аутсайдером схватки. Всему виной стала серьёзная травма плеча, полученная Виталием в самом начале поединка. Перед 10-м раундом украинец отказался продолжать схватку – это была сенсация. Неудача не сломила Кличко, который вскоре вернулся и снова начал добывать победы.



В 2003 году Доктор Железный кулак воспользовался неожиданным шансом, выйдя на замену в поединке с Ленноксом Льюисом. Украинец отлично подготовился к схватке с легендой, намного чаще попадал и выглядел просто великолепно. Увы, в третьем раунде британец ударил соперника головой и нанёс ему рассечение, которое начало быстро увеличиваться. В середине боя врач не выдержал и остановил поединок, хотя Виталий был очень недоволен – ведь он вёл на судейских записках.



Это было второе и последнее поражение в карьере Кличко-старшего. Впереди у него было ещё девять лет максимально успешной карьеры. Звания чемпиона по версии WBO, WBC и журнала «Ринг». Членство Международного зала боксёрской славы и звание одного из лучших боксёров в истории тяжёлого веса с процентом нокаутов 91%. Можно не одобрять политическую карьеру Виталия, но боксёром он точно был великим. И совсем не скучным.