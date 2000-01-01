Махачеву наконец-то дали титульник! Как раньше россияне дрались за пояса UFC?

Как российские бойцы раньше дрались за титулы UFС?
До победы Хабиба пришлось пережить немало поражений.
Олег Тактаров: победа на турнире UFC 6
В 1995 году Тактаров ушёл с чемпионским поясом с турнира UFC 6: он сумел победить всех трёх соперников сабмишеном и стал лучшим бойцом турнира.
Игорь Зиновьев vs Фрэнк Шемрок: поражение
В 1998 году Зиновьев дебютировал в UFC И сразу же в бою за звание чемпиона в полутяжёлом весе. В первом же раунде Игоря отправили в нокаут, а чуть позднее он завершил карьеру.
Али Багаутинов vs Деметриус Джонсон: поражение
В 2014 году Багаутинов мог стать чемпионом UFC в наилегчайшем весе, но уступил Деметриусу Джонсону единогласным решением судей.
Яна Куницкая vs Кристиана Жустину: поражение
В 2018 году Куницкая сражалась за титул в полулёгком весе, но проиграла: Кристиане Жустину удалось защитить свой титул, она победила соперницу техническим нокаутом ещё в первом раунде.
Хабиб Нурмагомедов vs Эл Яквинта: победа
Первый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов спустя месяц после боя Куницкой победил Эла Яквинту и завоевал титул в лёгком весе.
Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор: победа
Первая защита Хабиба прошла со скандалом: Макгрегор сдался в четвёртом раунде, а уже после боя произошла драка с последующей дисквалификацией обоих бойцов.
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: победа
На второй защите титула Хабиб справился быстрее: он победил Дастина Порье ещё в третьем раунде.
Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: победа
С Гэтжи Хабиб и вовсе справился за два раунда: с фирменным удушающим приёмом американец уже ничего не смог сделать.
Пётр Ян vs Жозе Альдо: победа
Вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе Яну удалось завоевать в 2020 году: технический нокаут в пятом раунде – и у России появился ещё один чемпион UFC.
Пётр Ян vs Алджэмейн Стерлинг (1): поражение
Защита титула у Яна не получилась: из-за того, что россиянин применил запрещённый приём, победу присудили Стерлингу.
Пётр Ян vs Алджэмейн Стерлинг (2): поражение
Во второй раз, уже в 2022 году, Ян проиграл Стерлингу снова, теперь уже раздельным решением судей.
Махачеву наконец-то дали титульник! Как раньше россияне дрались за пояса UFC?
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