В бесконечных спорах о «наследии» нечасто упоминается имя Александра Волкановски. Это несправедливо: австралийский спортсмен с греческо-македонскими корнями так зачистил полулёгкий дивизион, что там для него не осталось соперников. Теперь Волкановски, выступающий под прозвищем Александр Великий, хочет перебраться в лёгкий вес – и подраться с победителем боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра.
Уже в восемь лет юный Волкановски начал заниматься греко-римской борьбой, достаточно быстро став чемпионом Австралии. Достигнув юниорского потолка, Александр бросает борьбу и переходит в регби. Там он тоже демонстрирует выдающиеся успехи и даже становится лучшим игроком региональной лиги. Регби накладывает на парня определённые физические требования: Волкановски начинает весить 96 килограммов при росте 168 сантиметров!
Всё меняет небольшое растяжение, полученное в 2012 году. Чтобы поддерживать фору в отсутствие тренировок по регби, парень записывается в секцию ММА. Уже на первом занятии Алекс решается на спарринг с опытным бойцом, которого мгновенно ловит на болевой приём! Новичка замечает тренер Джо Лопес, предлагая начать бойцовскую карьеру. И Волкановски соглашается.
Ему сопутствует успех: Александр одерживает победу за победой сначала на любительском, а потом и на профессиональном уровне. Единственной оплошностью становится бой с Кори Нельсоном, когда Волкановски проиграл техническим нокаутом. Но потом Алекс снова выходит на серию побед, и его приглашают в знаменитый Tiger Muai Thai. А деньги на дорогу юному таланту собирают бывшие товарищи по регби-команде.
Дальше всё известно: переход в UFC, полоса блистательных побед и завоевание чемпионского титула в полулёгком весе. Любопытно, что наш герой начинал карьеру со среднего веса, после чего постепенно спускался всё ниже и ниже. Теперь Волкановски – одна из главных звёзд UFC: чего стоят только шикарная трилогия с Максом Холлоуэем и четыре успешных защиты пояса. Напомним, легендарный Хабиб защитил титул только трижды.
Александр Волкановски
Фото: James Gilbert/Getty Images
Теперь Александр хочет «обойти на повороте» самого Джона Джонса: пока Костяной мучительно готовит переход в тяжёлый вес, Волкановски уже готов к бою с победителем схватки легковесов Ислам Махачев – Чарльз Оливейра. Австралиец вообще предпочитает меньше говорить и больше делать, что вызывает искреннее уважение. Даже если у Алекса ничего не получится в лёгком дивизионе, он точно заслужил место в Зале славы. Волкановски – настоящая легенда ММА.
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