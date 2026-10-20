В бесконечных спорах о «наследии» относительно нечасто упоминается имя Александра Волкановски. Это несправедливо: австралийский спортсмен с греческо-македонскими корнями стал одним из величайших спортсменов в истории смешанных единоборств и легендой полулёгкого дивизиона UFC. 24 октября спортсмен по прозвищу Великий выйдет в октагон на UFC 333, чтобы подраться с российским претендентом Мовсаром Евлоевым. Выиграет Волкановски или проиграет, его имя в любом случае будет вписано в историю единоборств золотыми буквами.

Имя: Александр Волкановски

Дата рождения: 29 сентября 1988 года

Место рождения: Вуллонгонг, Новый Южный Уэльс, Австралия

Рост: 168 см

Размах рук: 175 см

Рекорд: 28-4

Весовая категория: полулёгкая

Место в дивизионе: чемпион

Команда: Freestyle Fighting Gym

Прозвище: Великий, Волк 29 сентября 1988 годаВуллонгонг, Новый Южный Уэльс, Австралия168 см175 см28-4полулёгкаячемпионFreestyle Fighting GymВеликий, Волк

Любопытно, что Александр мог вообще не стать профессиональным бойцом. Уже в восемь лет юный Волкановски начал заниматься греко-римской борьбой, достаточно быстро став чемпионом Австралии. Достигнув юниорского потолка, Александр бросает борьбу и переходит в регби. Там он тоже демонстрирует выдающиеся успехи и даже становится лучшим игроком региональной лиги. Регби накладывает на парня определённые физические требования: Волкановски начинает весить 96 кг при росте 168 см!

Всё меняет небольшое растяжение, полученное в 2012 году. Чтобы поддерживать форму в отсутствие тренировок по регби, парень записывается в секцию ММА. Уже на первом занятии Алекс решается на спарринг с опытным бойцом, которого мгновенно ловит на болевой приём! Новичка замечает тренер Джо Лопес, предлагая начать бойцовскую карьеру. И Волкановски соглашается. Ещё никто не знает, насколько Александр будет успешен, но его потенциал был очевиден. Интересно, что Алекс принял решение окончательно перебраться в единоборства далеко не сразу: он очень любил игровые виды спорта и до последнего надеялся построить свой путь в регби.

Однако в ММА с самого начала молодому спортсмену сопутствует успех: Александр одерживает победу за победой сначала на любительском, а потом и на профессиональном уровне. Единственной оплошностью становится бой с Кори Нельсоном, когда Волкановски проиграл техническим нокаутом. Однако потом Алекс снова выходит на серию побед, и его приглашают в знаменитый Tiger Muai Thai. А деньги на дорогу юному таланту собирают бывшие товарищи по регби-команде. И победы в разнообразных лигах идут одна за другой.

В 2016 году Волкановски перебирается в главный промоушен мира, где стартует с уверенной победы над Юсукэ Касуей. Любопытно, что поединок проходил в лёгком весе: дальше Александр провёл бой с Мидзуто Хиротой в полулёгком дивизионе, а следом выступил в промежуточном весе. Но было очевидно, что с габаритами Волкановски лучше всего драться именно в полулёгком весе, где его невысокий рост и не самые длинные руки не имели настолько серьёзного значения. И в этом дивизионе Александр зачищает буквально всех: Джереми Кеннеди, Жозе Альдо и Чед Мендес пасуют перед мощью и агрессией австралийца.

Александр Волкановски Фото: James Gilbert/Getty Images

14 декабря 2019 года Волкановски выходит на титульный бой. Соперник — самый опасный из всех возможных: Макс Холлоуэй невероятно опасен в ударной технике и разбивает лица всем, кто выходит против него. Поединок складывается для претендента очень непросто, но он всё-таки побеждает единогласным решением судей и становится новым чемпионом UFC. Реванш с Максом получился ещё более сложным, там мнения судей уже разделились, однако Великий сохранил за собой пояс. И ещё трижды успешно его защитил, разбив Брайана Ортегу, Корейского Зомби и всё того же Холлоуэя в трилогии. После чего стал заглядываться на титул в лёгком дивизионе.

Который тогда как раз завоевал Ислам Махачев. Именно россиянин противостоял Волкановски в его походе за новым поясом: в пятом раунде австралиец едва не нокаутировал Ислама, однако всё-таки уступил судейским решением. Потом была успешная защита в полулёгком весе против Яира Родригеса, а следом Великий решился на ещё одну попытку прийти за Махачевым. И вот это стало неудачным решением: Ислам вырубил легендарного бойца хай-киком, окончательно подтвердив своё превосходство.

Второй бой Ислама Махачева и Александра Волкановски Фото: Getty Images

Не успев окончательно восстановиться после тяжёлого нокаута, Волкановски вышел защищать титул полулёгкого веса против Илии Топурии. И тут австралийца снова нокаутировали, причём опять максимально жёстко. Казалось, что ветерану пора на покой, но у Великого было другое мнение. Он дождался, пока титул станет вакантным, и в жёсткой рубке с Диего Лопес вернул привычный пояс. После чего ещё раз успешно его защитил всё от того же Лопеса. Теперь навыки Волкановски проверит Евлоев, который, откровенно говоря, заждался своего титульного шанса. Однако победить такую легенду будет невероятно сложно.

Резюмировать богатейшую карьеру Волкановски и его характер лучше всего, пожалуй, удалось Даниэлю Кормье: «Никто не хочет драться с Мовсаром. Но Алекс не ищет лёгкого пути. Он величайший боец ​​полулёгкого веса в истории. В реванше с Лопесом Волк одержал свою восьмую победу в титульном бою UFC. Четыре из этих побед — над Холлоуэем и Альдо, двумя другими бойцами, которых считают величайшими бойцами полулёгкого веса всех времён».