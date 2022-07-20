Никита Цзю — Бен Хорн: младший сын Кости в ринге не потеет — 2 нокаута за 5 минут. Live!

Вы не ошиблись — это снова Цзю против Хорна! Только боксёры другие

Одна из главных побед в карьере Тимофея Цзю произошла в бою с Джеффом Хорном пару лет назад. И вот теперь снова в ринге те же фамилии: только теперь Никита Цзю дерётся с Беном Хорном. Такое ощущение, что в Австралии у всех боксёров только два варианта фамилий.