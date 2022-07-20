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Никита Цзю — Бен Хорн, онлайн-трансляция боя, сын Кости Цзю, бой Цзю и Хорна, где смотреть

Никита Цзю — Бен Хорн: младший сын Кости в ринге не потеет — 2 нокаута за 5 минут. Live!
Александр Фролов
Бой Никита Цзю — Бен Хорн
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Кстати, Цзю уже дрался с Хорном. Только это были другой Цзю и другой Хорн.

20 июля на арене «Hordern Pavilion» в Мельбурне (Австралия) состоится вечер профессионального бокса. В числе участников турнира — Никита Цзю, младший сын великого боксёра Кости Цзю. 24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, проведёт свой третий (2-0) бой на профессиональном ринге, его соперником станет 32-летний Бен Хорн с рекордом 4-4. В роли секунданта Никиты выступит его старший брат — Тимофей Цзю.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Никиты Цзю.

«Я похож на мясника». Младшему сыну Цзю дали новую жертву — нас ждёт яркий нокаут «Я похож на мясника». Младшему сыну Цзю дали новую жертву — нас ждёт яркий нокаут
Никита Цзю — Бен Хорн: где смотреть
Live Александр Фролов

Два боя — два шикарных нокаута от Никиты

Никита Цзю — классический нокаутёр. Себя он и вовсе предпочитает называть «мясником» в ринге. Первые два боя подтвердили, что Цзю-младший любит и умеет рубиться на полную.

Младший сын Кости Цзю — безупречен. Два боя, два ярких нокаута Младший сын Кости Цзю — безупречен. Два боя, два ярких нокаута
11:37 Александр Фролов

Все сыновья Кости Цзю — австралийцы. По паспорту

Не все поклонники бокса знают, что Тимофей и Никита Цзю никак не могут называться российскими боксёрами. Они родились в Австралии, там учились боксу и выступают под её флагом. Но наши болельщики всё равно горячо поддерживают братьев.

Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками Отцы и дети в боксе. Как младшее поколение боролось со злыми языками
11:35 Александр Фролов

Никита Цзю — Бен Хорн: где смотреть

К сожалению, на территории России посмотреть очередной бой Никиты Цзю практически невозможно. Но «Чемпионат» осветит для вас всё самое интересное.

11:34 Александр Фролов

Вы не ошиблись — это снова Цзю против Хорна! Только боксёры другие

Одна из главных побед в карьере Тимофея Цзю произошла в бою с Джеффом Хорном пару лет назад. И вот теперь снова в ринге те же фамилии: только теперь Никита Цзю дерётся с Беном Хорном. Такое ощущение, что в Австралии у всех боксёров только два варианта фамилий.

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