Ян остался у «кудрявого» корыта. Всех топовых бойцов разобрали

Кудрявый весельчак Шон О'Мэлли поделился бомбовым инсайдом: его следующим соперником станет Пётр Ян! По словам американца, схватка с россиянином состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби. Судя по всему, Дана Уайт решил приятно поразить арабских шейхов, собрав шикарный бойцовский кард. Поединок Яна и Мэлли станет ещё одной вишенкой на торте.

Только зачем подобный поединок Петру Яну, занимающему первое место в рейтинге легчайшего веса UFC? Наш соотечественник недавно проиграл в титульном бою спорным судейским решением, а ему в соперники дают парня, занимающего лишь 13-е место в рейтинге. На первый взгляд, очень странное решение Даны Уайта, который редко даёт подобные шансы бойцам из «подвала» дивизиона. Пусть О'Мэлли и очень ярок со всех точек зрения.

Впрочем, неудивительно, что Ян согласился на бой. Дело в том, что практически всех спортсменов из топ-10 уже «разобрали». Видимо, Пётр не захотел долго простаивать, ожидая, пока звёзды освободятся. С другой стороны, совсем недавно у Яна была возможность подписать контракт на поединок с Марлоном Верой, но россиянин не проявил инициативы. Теперь придётся драться с О'Мэлли – вряд ли это предел мечтаний экс-чемпиона.

Риски очень высоки: Шон весьма опасный оппонент, с отличным нокаутирующим ударом. Ян будет фаворитом, но любая ошибка может стать для него фатальной. Поражение от 13-го номера рейтинга нанесёт тяжёлый удар по репутации Петра – расстояние до титульного боя увеличится в несколько раз. А вот победа мало что даст нашему соотечественнику – вряд ли его акции серьёзно вырастут.



С другой стороны, долгое ожидание точно не стало бы хорошим выходом. Настоящие топы Яну точно недоступны – матчмейкеры UFC всё распланировали сразу после поражения россиянина во втором бою со Стерлингом. Теперь же Пётр получил возможность не только заработать денег, но и как следует хайпануть. А в случае победы Ян ещё и вытолкнет из чемпионской гонки перспективного оппонента. Лучше такой поединок, чем никакого.