Улучшенная версия Головкина. В Казахстане вырос новый чемпион, который прихлопнет Канело

Мы привыкли к тому, что бремя флагмана казахского бокса на профессиональном ринге в одиночку на себе тащит Геннадий Головкин. Однако у него под носом в его же дивизионе выросла другая восходящая звезда из Казахстана. Его зовут Жанибек Алимханулы. У него отличный любительский бэкграунд — звание чемпиона мира и Азии. Но на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он сенсационно вылетел на стадии 1/4 финала.
И вскоре Жанибек начал профессиональную карьеру. В отличие от Головкина, на Алимханулы делали серьёзную ставку с самого первого боя. Так, для его дебюта в Алматы привезли не только легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера, но и колумбийца Милтона Нуньеса, который был первым соперником GGG в чемпионском бою. Головкин нокаутировал Нуньеса за одну минуту в первом раунде, а дебютант Алимханулы — за 2:25. Неплохо для начала.
И уже после второго поединка на профессиональном ринге казах начал сотрудничество с известным менеджером Эгисом Климасом, благодаря чему подписал контракт с Top Rank. Очень напоминает первые шаги Василия Ломаченко в профи. А тренирует его легендарный специалист Бадди Макгирт, известный прежде всего по работе с Артуро Гатти и Сергеем Ковалёвым. Тем не менее для признания большими акулами из мира бокса Жанибек затратил всего лишь один год выступлений.
Сейчас ему 29 лет, и казаху пророчат большое будущее. Глава Top Rank Боб Арум делает большую ставку на казахского вундеркинда. В начале этого года Арум опубликовал следующий пост:
«Уроженец Казахстана Жанибек Алимханулы, который в начале следующего года будет драться за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, проявит себя в 2022 году. Он лучший боец мира в 160 фунтах»
Жанибек Алимханулы отправил в нокдаун Дэнни Дигнума
Фото: Mikey Williams/Getty Images
И в мае он завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBO, нокаутировав непобеждённого британца Дэнни Дигнума во втором раунде. А перед этим заставил сдаться опытного Хассана Н’Дама Н’Жикама. Разумеется, Алимханулы не собирается останавливаться на достигнутом и сделал громкое заявление:
«Я всё ещё голоден, я ищу чемпионов. Надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или известный боксёр. Я хочу нокаутировать всех звёзд бокса. Я нокаутирую Чарло и Андраде, а потом Канело и Бенавидеса», — сказал казахский боец в интервью журналу The Ring.
Жанибек Алимханулы против Хассана Н’Дама Н’Жикама
Фото: Steve Marcus/Getty Images
Топам дивизиона нужно обратить внимание на восходящую звезду из Казахстана, ведь он сочетает в себе ударную мощь Головкина и технику Канело Альвареса. Он не рубится в стиле GGG, а поджидает момента, когда оппонент вскроется, чтобы контратаковать с оттяжкой. Между прочим, именно так у Жанибека накопилось 75% побед нокаутом.
Плюс он умеет включать шоумена, подобно Ломаченко, для провокации оппонента и заведения публики. Достойный конкурент известному Big Drama Show от GGG. Видимо, поэтому он взял себе прозвище Qazaq Style, которое вряд ли нуждается в переводе. Вдобавок он тоже левша, как и прославленный украинец, что по умолчанию предусматривает много неудобств любому оппоненту.
Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.
На выходе мы получили улучшенную версию GGG, которая предпочтёт сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Если кто думал, что с уходом Геннадия на пенсию казахский бокс загнётся, то вот вам ответ на вопрос: «Что же будет дальше?». Самое интересное, что кумиром Алимханулы является не его старший товарищ Головкин, к которому он относится с большим уважением, а серебряный призёр ОИ-1980 Серик Конакбаев.
Сейчас он является главным претендентом на пояс регулярного чемпиона по версии WBO, который принадлежит Деметриусу Андраде. И накануне WBO постановила, чтобы Андраде договорился о бое с казахским бойцом. На это у них есть 30 дней. И пока всё сводится к тому, что в Казахстане появится ещё один чемпион мира. Но Андраде — один из самых избегаемых бойцов дивизиона. Будем наблюдать за развитием событий.
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